Według Pracuj.pl 28% Polaków pracuje w modelu zdalnym lub hybrydowym. Czy to trwała zmiana i przytoczone liczby takimi pozostaną? A może modele pracy cały czas się kształtują? O to zapytaliśmy prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Cezary Błaszczyk, HB Reavis Investments Poland: Widzimy trend powrotu do biur.

Paweł Toński, CRIDO, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych: Praca hybrydowa pozostanie standardem.

Iwona Suchomska, Keystone Consulting: 72 proc. pracowników jest za tym, żeby utrzymać model pracy hybrydowej.

Stan Cieśla, ABSL, Kyndryl: 100 proc. sektora nowoczesnych technologii potrafi pracować zdalnie.

Mirosław Czarnik, GPP SA: Wartość powstaje w interakcji z ludźmi.

Sebastian Suchodolski, Cavatina Holding: W świetle nowych przepisów proporcje pracy z domu i biura mogą się trochę zmienić.

Według nowego badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl, 28% pracujących Polaków pracuje w modelu zdalnym lub hybrydowym. W marcu ubiegłego roku takich osób było o 6 procent więcej. Dla 38 proc. z nas praca zdalna jest magnesem, ale 23% mniej chętnie zaaplikuje do firmy nie dającej możliwości pracy z biura.

Czy to trwała zmiana? Czy przytoczone liczby takimi pozostaną? A może modele pracy w firmach cały czas się kształtują? O to zapytaliśmy prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Agencje badawcze podają różne dane dotyczące proporcji pracy zdalnej i w biurze. Na przykład z danych GUS wynika, że pod koniec 2022 roku pracę zdalną wykonywało zaledwie 3,4 proc. wszystkich zatrudnionych.

Liczby są różne w zależności od branży. Do biur nie chce chodzić branża IT. Tryb home office staje się coraz bardziej popularny między innymi w księgowości czy telemarketingu.

Jedno jest pewne nie chodzimy do biura już tak często, jak przed pandemią.

Praca hybrydowa pozostanie standardem - uważa Paweł Toński, partner zarządzający, CRIDO, prezes zarządu, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

Jak dodaje, w Crido pracuje 400 osób. - Nie sądzą, że wszyscy nasi pracownicy wrócą w 100 proc. do biur - mówi.

Z tą opinią zgadza się Iwona Suchomska, prezes Keystone Consulting.

Praca hybrydowa zostanie utrzymana - podkreśla Iwona Suchomska z Keystone Consulting.

Ekspertka przytacza dane EY mówiące o tym, że 72 proc. pracowników jest za tym, żeby utrzymać model pracy hybrydowej.

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl zauważa, że pandemia była dla wielu firm stress testem "business continuity" i sobie z tym poradziły.

Pandemia pokazała, że 100 proc. sektora nowoczesnych technologii potrafi pracować zdalnie - mniej lub bardziej skutecznie, ale potrafi - podsumował Stan Cieśla, ABSL, Kyndryl.

7 kwietnia weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. W firmach trwają prace nad stworzeniem regulaminów pracy zdalnej, bo nowe prawo nakłada m.in. obowiązek wdrożenia procedur ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Czy mogą mieć wpływ na powroty do biur?

- Nowe przepisy w kodeksie pracy to narzędzie do uporządkowania modelu pracy w firmach - uważa Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

W świetle nowych przepisów proporcje pracy z domu i biura mogą się trochę zmienić - uważa Sebastian Suchodolski, Cavatina Holding.

Z drugiej strony, czy nie jest tak, że wraz ze spowolnieniem gospodarczym pracodawcy zaczynają odzyskiwać przewagę w negocjacjach z pracownikami i są mniej skłonni do tego, by pozwalać na pracę poza biurem? Na świecie takie korporacje jak Disney, Amazon, Apple czy kilka banków z Wall Street naciskają, by pracownicy wracali do biura przez trzy lub więcej dni w tygodniu.

Cezary Błaszczyk, Commercial Director, HB Reavis Investments Poland podkreśla, że skala pracy hybrydowej różni się w zależności od branży.

Widzimy trend powrotu do biur - zaznacza Cezary Błaszczyk, HB Reavis Investments Poland.

Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP SA, nie ukrywa, że jest sceptykiem pracy zdalnej.

Wartość powstaje w interakcji z ludźmi - podsumowuje Mirosław Czarnik, GPP SA.

