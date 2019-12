Rewolucja na Służewcu

Służewiec konsekwentnie odchodzi od typowo biurowego charakteru. Rośnie rynek hotelowy na Służewcu Przemysłowym, a na pozytywnych zmianach w dzielnicy zyskują najemcy Marynarska Business Park i innych biurowców. Rozwój Służewca nie zwolni w 2020 roku – obrębie dzielnicy powstanie m.in. park linearny, amfiteatr oraz kontynuowana będzie budowa Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. O dywersyfikacji dzielnicy mówi Eric Rijnoudt – Head of Asset Management – Europe w firmie Heitman.

Rynek mieszkaniowy na Służewcu Przemysłowym rozwija się błyskawicznie i mówi się wprost o zmianie – powolnym odchodzeniu od dominacji biurowców, na rzecz powstawania nowych osiedli.

Rozwój rynku mieszkaniowego to doskonała wiadomość dla Marynarska Business Park oraz całego rynku biurowego. Lokalizacja kolejnych osiedli na Służewcu Przemysłowym może okazać się atrakcyjna dla pracujących na terenie kompleksu, którzy znacznie mogliby skrócić czas dotarcia do firmy. Według badań IWG przeprowadzonych na 15 tys. respondentów z 80 krajów, aż 40 proc. pracowników uważa dojazdy do pracy za najgorszą część dnia, kojarząc ją z tłokiem i stresem, a 22 proc. z nich regularnie spóźnia się z powodu korków. Zmniejszenie odległości między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy wpłynęłoby na zmniejszenie porannego stresu i wzrost efektywności dojeżdżających. Ponadto wprowadzanie się nowych mieszkańców ożywi dzielnicę, zwróci w jej stronę wzrok inwestorów, spowoduje rozwój kultury oraz powstawanie terenów zielonych i rekreacyjnych. Rozwinięta i zbalansowana dzielnica sprawi, że firmy coraz częściej będą w niej umieszczać swoje reprezentacyjne biura.

Błyskawicznie rośnie także rynek hotelowy na Służewcu Przemysłowym. Obok ścisłego centrum oraz okolic Ronda Daszyńskiego – jest to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów w tym obszarze. Bliskość największego lotniska w Polsce – im. Chopina na Okęciu – sprawiła, że zapotrzebowanie na pokoje w tym regionie jest bardzo duże, a obecna ich liczba – 517 - w pełni nie zaspokaja popytu. Ten zostanie pokryty, kiedy zostaną ukończone wszystkie budowane i planowane inwestycje. Aktualnie na terenie Służewca powstają dwa budynki – Holiday Inn Express Mokotów oraz Focus Hotel Premium. Ich ukończenie planowane jest w 2020 roku zaś kolejne dwa – Moxy & Residence Inn oraz Holiday Inn Warsaw Mokotów – są w fazie planowania, a ewentualna finalizacja nastąpi w 2021 roku. Oznacza to, że zgodnie z oczekiwaniami Służewiec w ciągu dwóch lat doczeka się ok. 1600 pokojów hotelowych, czyli ponad 3-krotnie więcej niż obecnie.

Z rozwoju rynku hotelowego skorzystają również najemcy Marynarska Business Park - inwestycje te zaopatrzone są w atrakcyjne sale konferencyjne, idealne na spotkania biznesowe. Ponadto bliskość lotniska to ogromny atut dla firm regularnie goszczących współpracowników i partnerów nie tylko z Polski, ale i z całego świata.

