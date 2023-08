Duże zmiany za sterami Globe Trade Centre SA. Z funkcji prezesa spółki zrezygnował Zoltán Fekete. Z zarządu odszedł również János Gárdai. W ich miejsce Rada Nadzorcza GTC powołała Zsolta Farkasa i Gyula Nagy, który obejmie stanowisko prezesa.

Zoltán Fekete zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki deweloperskiej Globe Trade Centre SA.

Z zarządu odszedł również János Gárdai, który pełnił również funkcję dyrektora operacyjnego.

Nowym prezesem GTC SA został Gyula Nagy.

Zsolt Farkas został mianowany dyrektorem operacyjnym Grupy Globe Trade Centre.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. spółka zawarła z panami Zoltán Fekete i János Gárdai porozumienie w zakresie rozwiązania umów o pracę. Panowie Fekete i Gárdai zrezygnowali z zasiadania w zarządzie GTC oraz GTC Real Estate Development Hungary Zrt. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2023 r. - podała spółka w komunikacie

Tego samego dnia Rada Nadzorcza spółki powołała panów Zsolt Farkas i Gyula Nagy na stanowiska członków zarządu spółki GTC S.A. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2023 r. Dodatkowo panowie Nagy i Farkas zostali powołani do zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt.

Gyula Nagy został mianowany prezesem zarządu Globe Trade Centre S.A (CEO) i członkiem zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt. Swoją rozpoczął karierę jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze finansowym i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 r. i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 r. został tymczasowym dyrektorem finansowym grupy CTP, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Czechach w regionie CEE. Gyula Nagy był dyrektorem finansowym, a później zastępcą dyrektora generalnego i członkiem zarządu Optima Investment Ltd. w okresie od kwietnia 2019 r. do sierpnia 2023 r. był członkiem zarządu spółki (1 lipca 2020 r.- 28 stycznia 2022 r.) oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki (11 marca 2022 r. - 24 sierpnia 2023 r.).

Gyula Nagy ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu.

Zsolt Farkas został mianowany dyrektorem operacyjnym Grupy Globe Trade Centre (COO) oraz członkiem zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt, wnosi ze sobą ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i działalności deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mieszkaniowych i komercyjnych w Europie. Był założycielem, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Mundial AG, cenionej firmy deweloperskiej z siedzibą w Niemczech. Mając już na swoim koncie serię udanych przedsięwzięć, może poszczycić się imponującym dorobkiem w postaci wybudowania nieruchomości o powierzchni ponad 1 mln mkw. Oprócz obowiązków dyrektora generalnego Farkas pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego w ponad 10 firmach.

Przed założeniem Mundial AG kierował wieloma dobrze prosperującymi projektami deweloperskimi na Węgrzech, w Austrii, Włoszech i Chorwacji, współpracując z renomowanymi firmami, takimi jak Porsche, Spar, OMV, Kempinski i Motel One.

Zsolt Farkas studiował inżynierię mechaniczna na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (Technische Universität Wien) na wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl