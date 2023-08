W następstwie decyzji podjętej przez Radę Nadzorczą GTC 29 sierpnia br., Grupa ogłasza reorganizację kluczowych stanowisk w zarządzie GTC.

Zoltán Fekete zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki deweloperskiej Globe Trade Centre SA.

Z zarządu odszedł również János Gárdai, który pełnił również funkcję dyrektora operacyjnego.

Od 31 sierpnia br. nowym prezesem GTC SA został Gyula Nagy.

Zsolt Farkas został mianowany dyrektorem operacyjnym Grupy Globe Trade Centre.

Pod nowym zarządem GTC niezmiennie pozostanie na ścieżce stałego wzrostu.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. spółka zawarła z panami Zoltán Fekete i János Gárdai porozumienie w zakresie rozwiązania umów o pracę. Panowie Fekete i Gárdai zrezygnowali z zasiadania w zarządzie GTC oraz GTC Real Estate Development Hungary Zrt. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2023 r. - podała spółka w komunikacie

Tego samego dnia Rada Nadzorcza spółki powołała panów Zsolt Farkas i Gyula Nagy na stanowiska członków zarządu spółki GTC S.A. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2023 r. Dodatkowo panowie Nagy i Farkas zostali powołani do zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt.

Gyula Nagy został mianowany prezesem zarządu Globe Trade Centre S.A (CEO) i członkiem zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt. Swoją rozpoczął karierę jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze finansowym i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 r. i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 r. został tymczasowym dyrektorem finansowym grupy CTP, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Czechach w regionie CEE. Gyula Nagy był dyrektorem finansowym, a później zastępcą dyrektora generalnego i członkiem zarządu Optima Investment Ltd. w okresie od kwietnia 2019 r. do sierpnia 2023 r. był członkiem zarządu spółki (1 lipca 2020 r.- 28 stycznia 2022 r.) oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki (11 marca 2022 r. - 24 sierpnia 2023 r.).

Gyula Nagy. Fot. Mat. pras.

Gyula Nagy ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu.

Zsolt Farkas został mianowany dyrektorem operacyjnym Grupy Globe Trade Centre (COO) oraz członkiem zarządu spółki GTC Real Estate Development Hungary Zrt, wnosi ze sobą ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i działalności deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mieszkaniowych i komercyjnych w Europie. Był założycielem, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Mundial AG, cenionej firmy deweloperskiej z siedzibą w Niemczech. Mając już na swoim koncie serię udanych przedsięwzięć, może poszczycić się imponującym dorobkiem w postaci wybudowania nieruchomości o powierzchni ponad 1 mln mkw. Oprócz obowiązków dyrektora generalnego Farkas pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego w ponad 10 firmach.

Zsolt Farkas. Fot. Mat. pras.

Przed założeniem Mundial AG kierował wieloma dobrze prosperującymi projektami deweloperskimi na Węgrzech, w Austrii, Włoszech i Chorwacji, współpracując z renomowanymi firmami, takimi jak Porsche, Spar, OMV, Kempinski i Motel One.

Zsolt Farkas studiował inżynierię mechaniczna na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (Technische Universität Wien) na wydziale Inżynierii Mechanicznej.

