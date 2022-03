Rick Bertasi, Newmark GCS: Portfele nieruchomości firm przygotowane na przyszłość

Ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem coraz szybszego tempa zmian społecznych. Dotyczy to sposobu, w jaki żyjemy, robimy zakupy i pracujemy. – W efekcie firmy i najemcy różnego rodzaju powierzchni, czy to handlowych, logistycznych, biurowych, czy też laboratoryjnych, przechodzą radykalne zmiany i nie mają pewności co do tego, jak przygotować portfele nieruchomości na przyszłość – zauważa Rick Bertasi.

– Konieczne będzie dostosowanie portfeli nieruchomości firm do nowych realiów, aby umożliwiły sukces w perspektywie długofalowej. Przewiduję, że wiele przedsiębiorstw będzie starać się rozwiązywać napotykane problemy powoli, stopniowo. Jednocześnie będą uwzględniały w swoich planach rozwoju nowe technologie, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, które pomogą w działalności operacyjnej. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorską strategię powierniczą oraz zainwestowaliśmy w nowe funkcjonalności, aby wspierać naszych klientów w dostosowywaniu portfeli nieruchomości do zachodzących zmian – dodaje Rick Bertasi.

Polska nadal jest bardzo atrakcyjnym krajem dla wielu firm zagranicznych i krajowych.

– Firmy finalizują analizy zapotrzebowania na powierzchnie. Sądzę, że wiele z nich będzie się rozwijać, wynajmować dodatkową powierzchnię lub ją konsolidować. Przed rynkiem wyzwania związane z dostępnością pracowników. Dotyczą one relokacji do innych regionów i przyciągnięcia pracowników z mniejszych miast do większych aglomeracji. Ubiegły rok był rekordowy pod względem wolumenu najmu i nowych inwestycji na rynku magazynowym. Ten trend utrzyma się w najbliższych latach. Korzystamy na zakłóceniach łańcuchów dostaw na innych rynkach, a firmy produkcyjne w Europie wiedzą, że muszą zwiększyć tutaj swoje moce produkcyjne – dodaje Piotr Kaszyński.