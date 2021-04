Ringier Axel Springer przeprowadzi się do nowego biura w Krakowie

W połowie roku do biurowca V.Offices w Krakowie wprowadzi się Ringier Axel Springer Polska. Medialny potentat wynajął ponad 4,3 tys. mkw. w budynku należącym do AFI Europe.

W procesie negocjacji właściciela reprezentowali eksperci Knight Frank oraz act BSWW legal & tax, a najemcę agencja doradcza CBRE.

- To ważny moment w komercjalizacji naszego obiektu. Kraków to największy rynek regionalny w obszarze sektora biurowego, a co za tym idzie oferta nowoczesnej powierzchni biurowej jest dość duża. Cieszę się, że udało się przekonać i zaproponować satysfakcjonujące warunki takiemu najemcy jak Ringier Axel Springer Polska. Dołożymy wszelkich starań, aby nowemu najemcy zapewnić komfortowe warunki pracy – mówi Sebastian Kieć, CEO AFI Europe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ringier Axel Springer Polska w swoim portfolio posiada zarówno media tradycyjne, jak i internetowe: m.in. Newsweek, Onet.pl, Forbes, Business Insider, Fakt.

- Nasze nowe biuro jest nowoczesną przestrzenią, sprzyjającą kreatywności i współpracy. Zaprojektowaliśmy w nim wiele różnorodnych stref pracy, w duchu filozofii Smart Work, zgodnie z którą chcemy pracować w nowej rzeczywistości ze sobą, z klientami, partnerami biznesowymi i użytkownikami. Pracownik będzie mógł wybrać, w jakim otoczeniu chce wykonywać swoją pracę - od tradycyjnego miejsca pracy po strefy pracy wspólnej, gdzie będzie można usiąść z całym zespołem czy zorganizować kreatywny warsztat z klientem – mówi Edyta Serafin, dyrektor ds. administracji Ringier Axel Springer Polska.

- W 2020 r. w Krakowie wybudowano 140 tys. mkw. nowych biur a niemal 120 tys. mkw. jest nadal w budowie. Rynek biurowy w stolicy Małopolski daje najemcom możliwość wyboru pośród wielu interesujących projektów. Wraz z rozwojem pandemii obserwowaliśmy coraz większą chęć współpracy właścicieli budynków z najemcami odzwierciedlającą się we wzroście elastyczności w procesach negocjacyjnych, co też udało się osiągnąć w umowie dla RASP. Wydawca uzyskał atrakcyjne warunki najmu pozwalające na niezwykle dużą elastyczność w podejściu do powierzchni biurowej i zabezpieczające przyszły rozwój firmy – mówi Anastasiya Gladka, Konsultant w CBRE.

1

2