Rise.pl wprowadza się do .KTW II

Firma Rise.pl zrealizuje w .KTW II autorski koncept biur serwisowanych i powierzchni coworkingowych. Na parterze biurowca zajmie lokal o powierzchni 335 mkw., który zyska wielofunkcyjny charakter: powstanie tam strefa kawiarniana, coworkingowa oraz eventowa z możliwością łatwej rearanżacji. Z kolei na pierwszym piętrze, na powierzchni niemal 1000 mkw. znajdą się biura serwisowane oraz sale dostosowane pod organizację spotkań, szkoleń i konferencji.

Rise.pl będzie świadczyć usługi zarówno na rzecz najemców kompleksu biurowego .KTW, jak i podmiotów z zewnątrz. Firma da alternatywę dla tradycyjnych form wynajmu biura, podobnie jak ma to miejsce w przypadku proponowanego w .KTW modelu inkubatora. Będzie to pierwsze biuro tej marki w województwie śląskim. Dotychczas jej oddziały pojawiły się m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie oraz w Łodzi.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do końca 2023 roku firma planuje rozszerzenie działalności na kolejne dwa piętra. Tym samym Rise.pl w .KTW II powiększy zasób przestrzeni elastycznych w Katowicach łącznie o około 4,2 tys. mkw.

- .KTW II to dla nas miejsce, w którym działając razem, możemy stworzyć ofertę, która wykorzysta potencjał kompleksu, ale też nowych elastycznych form najmu. Współpraca .KTW II i Rise.pl ma zapewnić najemcom rozwiązanie gotowe na nową normalność. Nasza lokalizacja w .KTW II ma być nie tylko biurem, ale też żywą kreatywną społecznością, aktywnie współpracującą z otoczeniem i budującą wartość całego kompleksu – mówi Piotr Augustyn, prezes zarządu w Rise.pl.

– Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby najemców i rozwój rynku nieruchomości komercyjnych, od początku mieliśmy świadomość, że tego rodzaju koncept w kompleksie .KTW jest nieodzowny. Rise.pl przekonało nas nieszablonowym podejściem do swoich projektów i sposobem prowadzenia biznesu. Koncept Rise.pl w .KTW II będzie stanowił doskonałe uzupełnienie naszej oferty, służąc zarówno obecnym najemcom, jak i nowym podmiotom, które będą szukać w .KTW miejsca do elastycznego rozwoju – mówi Szymon Grabara, senior manager ds. leasingu w TDJ Estate. - To również szansa dla wielu mniejszych firm poszukujących biura dla dwóch osób, miejsca do pracy kreatywnej czy wydzielonej powierzchni pod realizację krótkoterminowych projektów, którym zależy na lokalizacji w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dodaje.

Proces najmu powierzchni w .KTW II przez Rise.pl wspierali przedstawiciele firmy doradczej Savills.

– Od kilku lat obserwujemy w Polsce rosnące zainteresowanie elastycznymi powierzchniami biurowymi. Podaż tego rodzaju biur na Górnym Śląsku na koniec 2021 roku wynosiła 7800 mkw. Debiut Rise.pl poszerza ofertę w Katowicach, udostępniając możliwość wynajmu elastycznego biura w niezwykle prestiżowym otoczeniu katowickiej Strefy Kultury, w budynku, który staje się powoli symbolem biznesowego Śląska – komentuje Agnieszka Kuehn, Associate, dział powierzchni biurowych, Savills.

Rise.pl to kolejny obok PwC Service Delivery Center oficjalny najemca .KTW II. Obecny poziom najmu obiektu wynosi 45 proc., a w trakcie finalizacji znajduje się kilka następnych procesów, o szczegółach których inwestor będzie informował niebawem.

Biurowiec .KTW II w lutym br. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Pierwsi najemcy już rozpoczęli realizację prac adaptacyjnych swoich powierzchni, by z końcem 2022 roku móc uruchomić swoje procesy operacyjne w nowej lokalizacji.