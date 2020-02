Rödl & Partner z nowym biurem w Olivia Business Centre

Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, business process outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne i consulting. Działa w 50 krajach i ma 111 biur, w których pracuje 4900 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach. Rödl & Partner w Polsce obejmuje spółki: Roedl Audit, Roedl Outsourcing, Roedl Consulting, Rödl Kancelaria Prawna i IT Roedl Consulting. Naczelną wartością firmy jest spójna kultura organizacji na całym świecie – jest proaktywnym opiekunem średniej wielkości przedsiębiorstw, będących liderami na rynkach światowych.

Trójmiejskie biuro firmy działało dotychczas w biurze serwisowanym O4 Coworking w Olivia Business Centre. Od lutego Rödl & Partner operuje na powierzchni prawie 360 mkw. w biurowcu Olivia Four. Jest to budynek z 2014 roku cechujący się wieloma ekologicznymi rozwiązaniami. Należy do centrum biurowego Olivia Business Centre, które jest zlokalizowane w samym sercu metropolii, tuż obok Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Olivia to obecnie ponad 175 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, podczas gdy docelowa powierzchnia wyniesie ponad 250 tys. mkw.

- Nowy kontrakt z Rödl & Partner jest kontynuacją dotychczasowego, niezwykle dynamicznego rozwoju tej firmy w Olivia Business Centre. Cieszymy się, że na przestrzeni tych lat udało nam się wspólnie wypracować relację, która otworzyła drogę do dalszej współpracy. Dotychczasowa satysfakcja Rödl & Partner z posiadania biura w Olivii i wybór Olivii na kolejne lata są dla nas prawdziwym sukcesem – mówi Joanna Jankowska, Account Manager w zespole wynajmu Olivia Business Centre.

- Rödl & Partner dynamicznie rozwija się w Trójmieście. Przejście z powierzchni coworkingowej do własnego biura to ważny krok w budowaniu silnej pozycji rynkowej. Kluczową kwestią decydującą o wyborze przestrzeni biurowej była dobra komunikacja oraz liczne udogodnienia dla pracowników i klientów – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor pomorskiego biura Cresa Polska.