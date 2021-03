Rok pandemii. Jak wpłynęła na biura?

Wiosną 2020 roku kilka milionów Polaków całkowicie przeszło na tryb pracy zdalnej. Wywołało to spore zamieszanie na rynku biurowym i sprowokowało liczne pytania odnośnie zmian sposobu w jaki będziemy pracować również po opanowaniu pandemii. Rok później wiemy już, że kluczem do zrozumienia przyszłości biur jest poznanie zachowań i potrzeb ich użytkowników. Podsumowuje je przygotowany przez ekspertów z ThinkCo raport „Biura Nowej Normalności. Popandemiczna charakterystyka miejsc pracy”.

– Rynek biurowy nigdy nie zmieniał się tak dynamicznie. Dla poznania pełnego obrazu sytuacji nie wystarczają nam już dane rynkowe, musimy rozłożyć na czynniki pierwsze kwestie społeczne, kulturowe, ekonomiczne i technologiczne – komentuje Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo.

Biura pozostają kluczowe dla organizacji i lubiane przez pracowników

Za jakimi aspektami pracy w biurze tęsknimy w czasie pandemii najbardziej? Aż 64 proc. badanych pracowników wskazuje na rozmowy z kolegami, 61 proc. - na jasny podział między pracą i domem, a nieco ponad połowie brakuje zwykłej obecności innych wokół nich. Cenimy sobie dostęp do ergonomicznego wyposażenia i ułatwiających życie technologii. Jest to jednak uzależnione od jakości przestrzeni biurowych. Gdy weźmiemy pod uwagę podział opracowany przez firmę Leesman okazuje się, że w biurach określanych jako wyjątkowe codziennie pracować chce niemal jedna trzecia pracowników. W przypadku biur uznanych za przeciętne, odsetek ten spada do jedynie 9 proc. - znacząco rośnie za to udział osób deklarujących chęć pracy z domu przez co najmniej kilka dni w tygodniu.

Coraz częściej myślimy o biurze nie jako o miejscu wykonywania zdań zawodowych, a katalizatorze zdarzeń. Dlatego społeczny aspekt biur wydaje się być dziś największym atutem. Z jednej strony biuro zapewnia miejsce do nawiązywania i podtrzymywania relacji z partnerami biznesowymi, przyjmując rolę showroomu danej organizacji. Z drugiej zaś – stanowi przestrzeń spotkań zespołów, tworzenia wspólnych wspomnień i podtrzymywania biznesowej tożsamości. Praca w biurze jest szczególnie pozytywnie odbierana przez osoby zarządzające zespołem i intensywnie współpracujące z innymi. -

- Ostatnie miesiące pokazały, że dla przedsiębiorstw biura zaczęły pełnić również nowe funkcje, stając się miejscem, które integruje pracowników i wzmacnia kulturę organizacyjną – podkreśla Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.