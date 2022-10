Eksperci Colliers dyskutują na temat sposobu, w jaki rozwój hybrydowego modelu pracy w dalszym ciągu wpływa na rynek nieruchomości, dając początek interesującym możliwościom dla podmiotów wynajmujących nieruchomości i partnerów franczyzowych.

Osoby zainteresowane nieruchomościami komercyjnymi z pewnością zauważyły drastyczną zmianę w naszych wyobrażeniach na temat przestrzeni do pracy. W ciągu minionych dwóch lat ograniczenia związane z pandemią COVID-19 niemal z dnia na dzień zmusiły firmy z całego świata do przejścia na system pracy zdalnej. Potrzeba jest jednak matką wynalazku, a do tego przedsiębiorstwa zyskały okazję, aby pochylić się nad przestarzałymi i niepraktycznymi nawykami związanymi z pracą. Większa elastyczność w zakresie strategii operacyjnych może pomóc organizacjom stworzyć lepszy sposób pracy zarówno dla pracowników, jak i dla nich samych.



Hybrydowy model pracy, który pozwala personelowi dzielić czas pomiędzy siedzibę firmy, dom i lokalną przestrzeń elastyczną, zajmuje dziś miejsce na szczycie listy priorytetów wielu firm. Tego chcą pracownicy. Badanie przeprowadzone przez firmę IWG wykazało, że 72% pracowników wolałoby pracować w modelu hybrydowym, nawet gdyby powrót do dawnej rutyny, od poniedziałku do piątku, oznaczał większe zarobki.



Strony zainteresowane nieruchomościami komercyjnymi, takie jak podmioty, które je wynajmują, i operatorzy franczyzowi, są gotowe do przeprowadzenia zmian, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujemy. Firmy IWG i Colliers nawiązały w ostatnim czasie współpracę na wybranych rynkach amerykańskich, rozbudowując długotrwałą współpracę między obiema firmami w Kanadzie. W jego ramach firma IWG współpracuje z pięcioma starszymi partnerami i ich różnorodnymi zespołami specjalistów ds. nieruchomości, którzy przenieśli się do firmy Colliers z Grupy CBRE w 2021 roku. Zespół, z ponad 130-letnim stażem partnerskim w CBRE, kierowany przez wiceprezesa Steve'a Rigby'ego, oferuje bogactwo wiedzy i doświadczenia, planując dalszy rozwój zespołu w 2022 roku.



„Colliers promuje przedsiębiorczą i zwinną kulturę, której potrzebujemy, aby dostosować niestandardowe rozwiązania dla naszych klientów. Ich globalna marka … zapewnia idealne środowisko, w którym nasz zespół może się rozwijać. Jest mocno dostosowana do naszych potrzeb i potrzeb naszych klientów w nowym świecie pracy” — mówi Rigby. Sprawdźmy, co eksperci Colliers mają do powiedzenia na temat przyszłości przestrzeni elastycznych oraz co to oznacza dla wynajmujących i partnerów franczyzowych…

Rola wynajmujących i operatorów franczyzowych

Podmiotom wynajmującym nieruchomości i partnerom franczyzowym, którzy są nowicjuszami w dziedzinie elastycznych przestrzeni do pracy, perspektywa przekonywania klientów korporacyjnych do nowego sposobu pracy może wydać się zniechęcająca. Była dyrektor ds. partnerstwa brokerskiego w firmie IWG w Ameryce Północnej, Carla Meyer, pełni dziś funkcję starszej dyrektor i doradczyni ds. elastycznych przestrzeni do pracy, zasadniczo wspierając sprawę IWG w Colliers. Współpracując z brokerami, zawsze chętnie wychwala elastyczność i możliwości, jakie hybryda stanowi dla inwestorów. Co więc sądzi o możliwościach oferowanych operatorom franczyzowym, właścicielom i ich klientom w tym zmieniającym się krajobrazie?



„Rolą konsultantów ds. elastycznych form pracy jest edukowanie brokerów Colliers na temat korzyści płynących z oferowania klientom elastycznych opcji. To istotne, aby brokerzy rozumieli, w jaki sposób prezentować elastyczną przestrzeń do pracy swoim klientom”.



„Równie ważna jest pomoc im w odnalezieniu się pośród niuansów, które odróżniają umowy dotyczące przestrzeni elastycznych od tradycyjnych, konwencjonalnych umów najmu — tak, aby mogli w pełni wykorzystać potencjał elastycznych przestrzeni do pracy”.



Podmioty inwestujące w przestrzenie elastyczne nie muszą jednak korzystać z usług brokerskich. Mogą swobodnie nawiązać bezpośredni kontakt z klientami korporacyjnymi, przekształcając przestrzeń do pracy z transakcji na transakcję. Bez względu na to, czy Twoja oferta obejmuje jedno piętro lub obiekt, czy wiele budynków, jest w stanie w niezwykle korzystny sposób wpłynąć na działalność Twoich klientów. Wystarczy zrozumieć, jak trend związany z hybrydowym modelem pracy pozwala dopasować ofertę do poszczególnych potrzeb.



Podczas omawiania transformacji z klientami zalety pracy hybrydowej można podzielić na trzy kluczowe obszary, którymi są ludzie, planeta i zyski. Krótko mówiąc, na rozwiązaniu takim korzystają pracownicy, którzy nie muszą już poświęcać czasu i środków na codzienne dojazdy do biura, dzięki czemu mogą łatwiej zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym; korzysta na nim planeta ze względu na znaczne ograniczenie śladu węglowego generowanego przez środki transportu; i korzysta na nim firma, gdyż optymalizacja wykorzystania powierzchni przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Plany biznesowe pod kątem wyzwań przyszłości

Jeśli ostatnie 24 miesiące mielibyśmy potraktować jako lekcję, na pewno nauczyliśmy się, że jedyną stałą w biznesie są zmiany. Model franczyzowy pomaga partnerom franczyzowym i podmiotom wynajmującym nieruchomości komercyjne wspierać klientów korporacyjnych w pewnym i sprawnym dostosowywaniu się do zmian. Twoi przyszli klienci mogą, oczywiście, wymagać szczegółowych informacji dotyczących sposobu, w jaki Twoja oferta pomoże im w tym procesie. Co więc mają do powiedzenia eksperci?



Jamie Edwards to analityczka biznesowa z Colliers z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych, działająca od przeszło 10 lat w obszarze przestrzeni elastycznej, w którym wspiera bezpośrednio Grupę IWG. Służy radą wszystkim klientom mającym wątpliwości co do kierunku zmian zachodzących w świecie pracy, a także wyjaśnia brokerom, w jaki sposób mogą rozwiać ich obawy.



„Jako specjaliści ds. nieruchomości jesteśmy związani z niestabilnym środowiskiem pracy przyszłości. Korzystamy z naszej wiedzy i doświadczenia, aby pomagać klientom funkcjonować wśród stale zachodzących zmian” — tłumaczy.



„Osiągnięcie sukcesu w biznesie jak nigdy dotąd wymaga obecnie nastawienia na dostosowywanie się do wciąż ewoluującego świata. Klienci potrzebują kogoś, kto odsieje niepotrzebne informacje i zapewni im odpowiednie, stanowiące podstawę do działania dane, które posłużą ich firmie zarówno dziś, jak i w przyszłości. Elastyczność, jaką daje przestrzeń do pracy hybrydowej, czyni ją istotnym elementem planu biznesowego uwzględniającego wyzwania przyszłości”.



Praca hybrydowa wiąże się z odejściem od zbyt dużych powierzchni i długich umów najmu w konwencjonalnych nieruchomościach komercyjnych na rzecz elastycznych umów krótkoterminowych i spersonalizowanych ofert odpowiadających potrzebom klienta. Bez względu na to, czy klientowi zależy na pełnowymiarowej przestrzeni do pracy ze strefami do odpoczynku, salami konferencyjnymi i współdzielonymi przestrzeniami roboczymi, czy na wynajmowanej dwa razy w tygodniu sali do organizacji spotkań, partnerzy i podmioty wynajmujące nieruchomości mogą dostosować swoje oferty do jego potrzeb.

Model hybrydowy zostanie z nami na dobre

Podmioty wynajmujące nieruchomości i partnerzy franczyzowi chcą mieć pewność co do stabilności swoich inwestycji i ich potencjału w zakresie stałego wzrostu. Jeśli wziąć pod uwagę połączenie wydajności, efektywności kosztowej, zrównoważonego rozwoju i elastyczności, staje się jasne, dlaczego firmy nie zrezygnują z hybrydowego modelu pracy. Pogląd ten podziela Will Burchfield, wiceprezes i dyrektor ds. konsultingu w zakresie elastycznej przestrzeni do pracy w Colliers (Ameryka Północna i Południowa), mówiąc o przyszłości rynku nieruchomości komercyjnych.



Will jest przekonany, że „hybrydowy model pracy już z nami zostanie. Jeśli możemy uznać minione pół roku za sugestię co do kierunku, w jakim zmierza ten sektor, to czeka nas niezła jazda” — mówi. Jego odczucia potwierdza badanie przeprowadzone przez Grupę IWG, które pokazuje, że zaledwie 13% firm z indeksu FTSE 250 przewiduje powrót do pełnowymiarowej pracy w biurze.



„Większe, bardziej kreatywne i złożone transakcje stają się normą w branży elastycznej przestrzeni do pracy. Jeśli chodzi o wprowadzanie znaczących zmian, firmy polegają na pracownikach. Dziś natomiast w większym niż wcześniej stopniu znaczące zmiany uwzględniają również odpowiedź na pytanie, gdzie i w jaki sposób pracownicy najlepiej wykonują swoją pracę”.



Burchfield ostrzega też, że firmy, które nie przejdą na model hybrydowy, zostaną w tyle względem konkurencji.



„Kulturę i tożsamość firmy wciąż można obszernie demonstrować w modelu hybrydowym. Trzeba tylko wykazać się nieco większą kreatywnością. Bardziej zadowoleni pracownicy są zarazem bardziej produktywni”.



„Liderzy, którzy wdrożyli takie podejście do pracy hybrydowej, stanowią zdecydowaną większość. Jeśli pozostałym wiodącym firmom nie uda się dostrzec tego nowego trendu w sposobie pracy, zapewne stracą wykwalifikowanych pracowników na rzecz bardziej spostrzegawczych konkurentów”.



Podczas gdy firmy rozpoczynają rewolucję w obszarze działalności operacyjnej, podmioty wynajmujące elastyczne miejsca pracy i operatorzy franczyzowi mają idealną okazję, aby im w tym procesie pomóc i zaoferować wsparcie. Choć zmiany mogą wywoływać w niektórych z nas zniechęcenie, założyciel i dyrektor generalny firmy IWG Mark Dixon uważa, że towarzyszy im cały wachlarz możliwości. W ostateczności „praca hybrydowa już teraz przynosi spektakularne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Przyszłość pracy nadeszła — teraz będzie tylko lepiej” — oznajmia.



Firma IWG poświęciła 30 lat na doskonalenie i optymalizację swojego modelu biznesowego. Jako największy na świecie dostawca elastycznych form pracy z zaangażowaniem pomagamy podmiotom wynajmującym nieruchomości i operatorom franczyzowym w dołączeniu do rewolucji w obszarze przestrzeni do pracy. Poznaj naszą ofertę już dziś.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl