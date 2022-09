Spółka deweloperska BBI Development SA zawarła kolejne porozumienie do Umowy Inwestycyjnej projektu Roma Tower w Warszawie. Realizacja wieżowca powinna rozpocząć się w I kw. 2023 r.

BBI Development SA zawarł Umowę Inwestycyjną dla projektu Roma Tower.

Porozumienie pomoże sfinansować prace przygotowawcze i architektoniczne biurowca.

Umowa zawiera szczegóły przystąpienia Inwestora do spółki celowej Newco.

Wykonanie Umowy Inwestycyjnej i zobowiązania finansowe zabezpieczone zostały hipotekami na kwotę 50 mln. 760 tys. zł.

Realizacja Projektu w założeniu stron ma nastąpić w I kw. 2023 r.

U zbiegu ulic E. Plater i Nowogrodzkiej ma powstać biurowiec Roma Tower. Inwestycję zaprojektowała pracownia Juvenes-Projekt. Nieruchomość jest objęta prawomocnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Spółka BBI Development SA poinformowała, że właśnie zawarła umowy i uzgodnienia, które pozwolą na sfinansowanie prac przygotowawczych oraz architektonicznych w projekcie Roma Tower.

Kontrolowane przez firmę BBI spółki oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Liebrecht&WooD oraz Fundacja Pro Bonum, powołana przez Archidiecezję Warszawską, wspólnie zawarły porozumienie do Umowy Inwestycyjnej z dnia 10 listopada 2021 r.

Podpisano także towarzyszące porozumieniu dokumenty, których zawarcie przewidziały w okresie poprzedzającym wniesienie do Newco nieruchomości, na której ma być realizowany projekt Roma Tower.

Porozumienie to zawiera szczegóły i nieznaczne modyfikacje kwestii dotyczących przystąpienia Inwestora do spółki Newco.

Ustalono konieczność finansowania pomostowego, udzielanego firmie PW oraz Newco, poprzez grupę kapitałową Liebrecht & WooD, obowiązujące do momentu wniesienia nieruchomości do spółki Newco.

BBI Development SA wskazuje, że zawarcie kolejnego porozumienia do Umowy Inwestycyjnej było konieczne. Powodem była potrzeba zaktualizowania i uszczegółowienia czynności, jakich Strony Umowy Inwestycyjnej winny dokonać w okresie do wniesienia Nieruchomości do spółki Newco.

Wspólnicy Roma Tower

Dla potrzeb inwestycyjnych Projektu umowy zawarły spółki:

PW sp. z o.o. i PW sp. z o.o. sp.k., w których Grupa Kapitałowa BBI posiada 44,99 proc. udziałów,

PW sp. z o.o. RT sp.j. dalej nazywana firmą Newco - spółka zależna od PW

Realty 4 Management sp. z o.o. - spółka zależna

Projekt Developerski 7 S.K.A., nazywana dalej PD7,

Liebrecht and WooD sp. z o.o. RT sp.j. - należąca do Grupy Kapitałowej Liebrecht&WooD a nazwana dalej Inwestorem,

Fundacja Pro Bonum, powołana przez Archidiecezję Warszawską.

Nie dokonano istotnych zmian w zasadniczych założeniach Umowy Inwestycyjnej. Nie zmieniła się też struktura kapitałowa Projektu, którego założenia zawarte są w raporcie bieżącym nr 25/2021.

Porozumienie zawiera szczegóły przystąpienia Inwestora do spółki Newco, w tym także konieczność finansowania pomostowego, udzielanego firmie PW oraz Newco.

Zdecydowano, że zostanie ono udzielone poprzez grupę kapitałową Liebrecht & WooD, do momentu wniesienia Nieruchomości do spółki Newco.

Wraz z zawarciem Porozumienia firmy PW sp. z o.o., PW, PD7, Fundacja Pro Bonum, Newco, Inwestor oraz spółka Liebrecht and WooD sp. z o.o. zawarły kompleksową umowę wspólników.

Nowe zasady dla Newco

Zawarta przez wspólników umowa reguluje sprawy dotyczące prowadzenia spraw spółki Newco:

zarządzania spółką,

rozwiązywania sporów,

reprezentacji.

Wraz z ustaleniami administracyjnymi, wyznaczono kierownika ds. koordynacji Projektu, posiadającego kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentacji firmy Newco.

Firmy ustaliły także, że Inwestor przystąpił do Newco jako jej nowy wspólnik.

Inwestor ze swej strony zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego i udzielenia Newco pomostowej pożyczki pieniężnej. Wkład finansowy przewidziano w kwocie 100 tys. zł, a pomostowa pożyczka pieniężna ma być udzielona w kwocie 9 tys. 900. zł.

Termin spłaty zobowiązań ustalono na koniec lutego 2023 roku.

Spłata pożyczki zostanie rozliczona z wniesieniem przez Inwestora nowego wkładu do Newco, w momencie wniesienia do Newco Nieruchomości.

Zostanie skonwertowana na wkład Inwestora, a zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie, udzielone przez PW.

Wyżej wymienione pożyczki, podobnie jak samo wykonanie Umowy Inwestycyjnej, zabezpieczone zostały ustanowienim czterech nowych hipotek na części Nieruchomości, w łącznej kwocie 50 mln. 760 tys. zł.

Newco zawarło także umowy projektowe z podmiotami z grupy BBI Development SA, na kompleksową realizację Projektu:

umowę o zarządzanie techniczne,

umowę o usługi architektoniczne.

Porozumienia w ramach zawartych umów przewidują wynagrodzenia opiewające na łączną kwotę około 54.050 tys. zł netto.

Z tej kwoty suma około 46 mln. 200 tys. zł zostanie skonwertowana na wkład PD7 do Newco, jak to wskazano w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. i we wcześniejszych.

Newco zawarło również umowy dotyczące obsługi inwestycji przez podmioty z grupy Liebrecht & WooD:

umowę zarządzania finansowego

umowę zarządzania generalnego i komercyjnego

Łączną kwotę wynagrodzenia szacowaną na obecnym etapie określono na kwotę ok. 34 mln. 500 tys. zł netto.

Zawarta została także umowa pośrednictwa w zakresie komercjalizacji budynku, jaki powstanie w ramach wspólnie prowadzonego Projektu Inwestycyjnego. Ustalono w niej, że wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji będą określone prowizyjnie, w sposób nie odbiegający od zasad rynkowych.

Newco nabywa prawa

Newco zawarło również umowę ze spółkami z PD7 oraz spółką Juvenes-Projekt sp. z o.o. - w całości zależną od BBI Development SA – na przeniesienie praw do prac projektowych oraz praw autorskich, w zakresie już wykonanych na potrzeby Projektu.

Łączna kwota wynagrodzenia w tej umowie wynosi około 4 mln. 923 tys. zł netto.

Strony Umowy Inwestycyjnej potwierdziły, że celem prowadzonej działalności jest przeniesienie Nieruchomości do Newco, jako do wspólnej spółki celowej.

Ma ona kontynuować realizację projektu, co w założeniu stron nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku.

BBI Development SA informuje i podkreśla, że realizacja zamierzeń inwestycyjnych stron Umowy Inwestycyjnej jest uzależniona od wielu warunków i zdarzeń przyszłych i niepewnych.

Szczególnie zależy od:

uzyskania korzystnej interpretacji podatkowej w zakresie ustalonego obecnie mechanizmu przeniesienia nieruchomości do Newco,

uzyskania pozwolenia na budowę w ramach projektu,

wniesienia nieruchomości do projektu, co winno być poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami formalno-prawnymi,

a także oraz innych zdarzeń.

Inwestycja wymaga porozumień

W trwającym właśnie procesie inwestycyjnym strony Umowy Inwestycyjnej będą nadal negocjować. Chodzi o uzgodnienia ostatecznej treści pozostałych umów i oświadczeń, koniecznych dla wspólnej realizacji projektu.

Szczególnie potrzebne są ustalenia, wymagane dla przeniesienia nieruchomości do Newco oraz dla wniesienia wkładów pieniężnych do Newco - w tym dotyczące konwersji udzielonego finansowania pomostowego na wkłady.

BBI Development SA wskazuje także, że w ocenie spółki zawarcie kolejnego porozumienia do Umowy Inwestycyjnej było konieczne.

Powodem była potrzeba zaktualizowania i uszczegółowienia czynności, jakich strony Umowy Inwestycyjnej winny dokonać w okresie do wniesienia Nieruchomości do spółki Newco.

Jednak żadne dokonane uzupełnienia i modyfikacje aspektów techniczno-prawnych nie skutkują istotnymi zmianami w zasadniczych, strategicznych założeniach Umowy Inwestycyjnej, w tym w strukturze kapitałowej projektu, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021.

Zawarte umowy i dokonane uzgodnienia pozwolą na uruchomienie kolejnej transzy finansowania pomostowego na rzecz Newco oraz PW, a co za tym idzie na sfinansowanie prac przygotowawczych i architektonicznych w Projekcie.

Pozwolą także na częściowy zwrot wkładów w obecnym wspólnikom projektu, w tym także spółce PD7, całkowicie zależnej od BBI Development SA.

Spółka poinformowała, że wszystkie jej działania przybliżają realizację projektu Roma Tower.

Roma Tower w liczbach:

Wysokość budynku 170 m.,

Powierzchnia do wynajęcia: 62 tys. 300 mkw.,

Klasa A,

Sala konferencyjna,

Powierzchnie handlowe,

Centrum fitness &SPA,

Parking na 245 miejsc.

