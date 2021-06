Roma Tower jeszcze poczeka na nowego inwestora

Przypomnijmy, na początku kwietnia br. BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą zawiązał spółkę celową PW do realizacji Roma Tower zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.

29 czerwca br. spółka PW, realizująca projekt Roma Tower, zawarła z inwestorem branżowym - spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej - aneks do listu intencyjnego przedłużający maksymalny termin wyznaczony na podpisanie umowy inwestycyjnej dot. projektu do dnia 17 września 2021 r.

"Przedłużenie terminu zostało uznane za celowe i leżące w interesie obu stron, z uwagi na potrzebę wypracowania optymalnej struktury oraz dokumentacji i harmonogramu transakcji, polegającej na przystąpieniu inwestora do wspólnej z BBI oraz Stroną Kościelną, realizacji projektu Roma Tower" - informuje deweloper.

