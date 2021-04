Roma Tower z potencjalnym nowym inwestorem

Jedna z wizualizacji Roma Tower, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 kwi 2021 12:00

BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą zawiązał spółkę celową PW do realizacji Roma Tower zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.