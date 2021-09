Roma Tower znów poczeka na nowego właściciela

Termin podpisania umowy na sprzedaż Roma Tower przesunięto z 17 września br. na 31 października br.

"Przedłużenie terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej nastąpiło w efekcie zgodnej intencji obu stron listu intencyjnego, mając także na względzie pozytywne zakończenie przez inwestora badania due diligence projektu Roma Tower. Przedłużenie to zostało uznane przez obie strony za konieczne, aby zapewnić prawidłowy przebieg trwających kompleksowych negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej i uzgodnienia innej niezbędnej dokumentacji. Pozostałe postanowienia listu Intencyjnego pozostały niezmienione" - poinformowała firma.

Przypomnijmy, na początku kwietnia br. BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą zawiązał spółkę celową PW do realizacji Roma Tower zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.

W sierpniu br. projekt przeszedł pozytywnie proces due diligence.