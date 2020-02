Rondo 1 pod skrzydłami zarządcy

- Rondo 1 to z pewnością jeden z bardziej rozpoznawalnych biurowców w stolicy. Umożliwia aranżację wnętrz według uznania i potrzeb najemców, a oprócz tego ma imponujący wygląd i promuje ekologiczne trendy – mówi dr Zuzanna Paciorkiewicz, MRICS, Dyrektor działu Asset Services, Cushman & Wakefield. - Przejmując zarządzanie biurowcem Rondo 1 będziemy świadczyć pełne spektrum usług z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także sprawować nadzór nad działaniami administracyjnymi, operacyjnymi, finansowymi oraz technicznymi w obiekcie. Kluczową kwestią będzie zbudowanie i utrzymanie dobrych relacji z najemcami, którzy zawsze są dla nas niezwykle istotni – dodaje Grzegorz Dyląg, Head of Asset Services Business Space w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Cushman & Wakefield.

Rondo 1 to nowoczesny budynek biurowy klasy AAA, zaprojektowany przez światowej sławy architektów z pracowni architektonicznej Skidmore, Owings and Merrill we współpracy z warszawską pracownią AZO. Na obiekt, znajdujący się w sąsiedztwie ronda ONZ, składają się dwa budynki – 40 piętrowy Budynek B wybudowany równolegle do alei Jana Pawła II oraz Budynek A zlokalizowany przy ulicy Świętokrzyskiej, liczący 10 pięter. Biurowiec został oddany do użytku w 2006 roku. Oferuje 67 000 mkw. powierzchni biurowej, a jego całkowita powierzchnia wynosi 103 tys. mkw. Do dyspozycji najemców jest 490 miejsc parkingowych oraz udogodnienia w postaci klubu fitness, przedszkola, krawca, pralniczy myjni samochodowej. Obiekt Rondo 1 posiada certyfikat ekologiczny LEED na poziomie „Platinum” dla istniejących budynków, definiujący biurowiec jako zielony, czyli dbający o środowisko.

Cushman & Wakefield w styczniu 2015 roku przejęła zarządzanie dwóch znanych warszawskich nieruchomości biurowych Green Corner oraz Kopernik Office Buildings i od nowego roku nadal pozostanie ich zarządcą.

Przedłużenie współpracy oraz możliwość koordynowania działań dla dwóch warszawskich budynków biurowych – Green Corner i Kopernik Office Buildings – pozwoli nam na wdrożenie całkiem nowych rozwiązań mających na celu podnoszenie zadowolenia najemców i zwiększanie wartości nieruchomości – mówi Grzegorz Dyląg.