Rondo Daszyńskiego nowym biznesowym sercem Warszawy

Warszawski rynek biurowy sukcesywnie powiększa się o kolejne metry nowoczesnej powierzchni biurowej, która obecnie sięga niemal 6,1 mln mkw.

W pierwszej połowie roku 2021 r. na rynek trafiło około 226 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Aktywność najemców wciąż pozostaje na niższym poziomie w porównaniu do lat poprzednich, a podpisane do końca czerwca umowy najmu opiewały na 250 tys. mkw.

Relacja wysokiej podaży i niższego popytu skutkowała dalszym wzrostem współczynnika pustostanów, który wyniósł 12,5 proc.

W pierwszej połowie roku pozwolenie na użytkowanie otrzymało 10 budynków biurowych o łącznej powierzchni około 226 tys. mkw. Co ważne, aż 67 proc. tej powierzchni stanowiły trzy biurowce: Skyliner (48 500 m kw., Karimpol Polska), ostatni etap kompleksu Generation Park – Y (44 200 m kw., Skanska Property Poland) oraz Warsaw UNIT (56 400 m kw., Ghelamco).

Najemcy bardziej aktywni w regionach



- Rondo Daszyńskiego już od kilku lat sukcesywnie buduje swoją pozycję nowego biznesowego serca Warszawy. Oddane budynki stanowią zdecydowaną większość nowej podaży w tym półroczu. Warto tutaj zaznaczyć, że tak duże inwestycje są kontynuacją budów rozpoczętych jeszcze przed pandemią, a aktywność deweloperów względem nowych projektów ma zachowawczy stosunek. Decyzje o kolejnych realizacjach będą raczej wstrzymywane do czasu zakończenia pandemii i powrotu aktywności najemców – komentuje Magdalena Czempińska, dyrektor w Dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Centralne strefy biznesowe na topie

Obecnie wolumen nowych projektów w trakcie realizacji jest najniższy od dekady i wynosi 360 tys. mkw. Jeżeli deweloperom uda się dotrzymać zakładanych harmonogramów to ok. 130 tys. mkw. powierzchni trafi na rynek jeszcze w tym roku, a oznaczać to będzie drugi pod względem nowej podaży wynik po rekordowym 2016 r. Głównym skupiskiem inwestycji w budowie są centralne strefy biznesowe, na terenie których realizowane jest 75 proc. nowej podaży.