Nowa powierzchnia biurowa w Warszawie szybko znajduje swoich najemców. Od początku roku popyt przekroczył 608 tys. mkw., a w budowie pozostaje 154 tys. mkw. – wynika z danych CBRE.

Aktywność najemców w pierwszych trzech kwartałach br. jest o nawet 50 proc. wyższa niż w dwóch poprzednich latach.

Mimo że tylko w III kwartale br. na rynek dostarczono niemal 100 tys. mkw. nowej przestrzeni do pracy, poziom pustostanów wynosi 12 proc., a w centrum jest jeszcze niższy.

Eksperci CBRE wskazują, że rosnące zainteresowanie biurami w stolicy połączone z niską ilością powierzchni w budowie ograniczy dostępność miejsc do pracy dla nowych najemców i może wpłynąć na wzrost czynszów.

Od początku 2022 roku na warszawski rynek dostarczono ponad 223,1 tys. mkw. powierzchni biurowej w dziesięciu projektach. Największym zainteresowaniem najemców cieszyło się centrum Warszawy, szczególnie Centralny Obszar Biznesu, a także Mokotów. To w tych częściach stolicy w III kwartale tego roku do użytku oddano 99,1 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej w ramach projektów Varso Tower, P180 oraz Poleczki 32. Obserwujemy kontynuację trendu z poprzednich miesięcy. Najemcy odblokowują swoje decyzje dotyczące inwestycji w nowoczesną przestrzeń biurową. Ich aktywność w tym roku jest o nawet połowę wyższa w porównaniu do dwóch poprzednich lat. Oczekiwania dotyczące miejsca pracy w pandemii zmieniły się. Wzrosło znaczenie dobrej lokalizacji i powierzchni do komfortowej pracy wspólnej. Taka sytuacja powoduje presję na wzrost czynszów, szczególnie w najbardziej nowoczesnych biurowcach – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale Doradztwa Badań Rynku w CBRE.

Od początku 2022 roku na rynek dostarczono ponad 223,1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, w tym 99,1 tys. mkw. w III kwartale br. W efekcie na koniec września 2022 roku zasoby takiej przestrzeni w Warszawie wyniosły ponad 6,3 mln mkw.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe przekroczył 608 tys. mkw., w tym 128,7 tys. m kw. przypadło na III kwartał br. W okresie od lipca do końca września najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom, które objęły 48 proc., oraz renegocjacjom stanowiącym 45 proc. Ekspansje to 5 proc. zarejestrowanego popytu. Jak wskazują eksperci CBRE ich udział szybko rośnie i w całym 2022 roku może sięgać nawet 10 proc. całej aktywności najemców.

Mimo niemal 100 tys. mkw. nowej przestrzeni biurowej dostarczonej na rynek w ostatnich trzech miesiącach, na koniec III kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 12,1 proc. Oznacza to wzrost o 0,2 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i spadek o 0,3 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 770,2 tys. mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów spadł do 11,1 proc., natomiast poza centrum miasta sięgnął 13 proc.

