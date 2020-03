Rośnie biurowy potencjał Łodzi, ale deweloperzy czekają z nowymi projektami na najemców

Największymi projektami oddanymi do użytku były: pierwsza faza kompleksu Brama Miasta (Skanska – 25 500 mkw.), Projekt Imagine (Avestus – 14 780 mkw.) oraz pierwszy budynek wchodzący w skład kompleksu Monopolis (Virako – 6 990 mkw.).

W ostatnich czterech latach nowa podaż raz na dwa lata przekraczała poziom 60 000 mkw. i w kolejnym roku wracała na poziom 35 000 mkw. W 2020 roku po raz pierwszy od czterech lat podaż powierzchni biurowej przewyższy poziom z roku ubiegłego – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman& Wakefield.

Obecnie na łódzkim rynku biurowym w budowie znajduje się ponad 90 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego w samym 2020 roku do użytku oddanych zostanie 81 000 mkw. w 12 projektach biurowych. Do największych projektów planowanych do oddania w 2020 roku możemy zaliczyć projekt HI Piotrkowska (Master Management Group – 25 000 mkw.), The React (Echo Investment – 15 500 mkw.) oraz drugą fazę projektu Brama Miasta (Skanska – 13 800 mkw.).

W Łodzi dostępna jest zróżnicowana powierzchnia biurowa. Nie tylko w nowo oddanych obiektach, tych w trakcie budowy, ale także w budynkach klasy B. Deweloperzy zabezpieczyli działki pod nowe projekty, ale z rozpoczęciem budowy czekają na najemców. Aktywność po stronie popytu jest niższa do dynamiki podaży – mówi Zuzanna Krech, dyrektor regionu Polska Centralna, Cushman & Wakefield.

Popyt

Popyt na powierzchnie biurowe w 2019 roku osiągnął poziom 53 500 mkw. i był o 6% niższy niż w 2018 roku. Aktywność najemców była zbliżona do całkowitej popytu z ostatnich pięciu lat, która wynosiła od 56 000 do 66 000 mkw. Nowe transakcje stanowiły odpowiednio 63% wszystkich umów najmu, a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 29% i 8%. Warto nadmienić, że umowy przednajmu stanowiły około 52% udział w całkowitym popycie.

Do największych transakcji zawartych w Łodzi w 2019 roku możemy zaliczyć umowę przednajmu New Work w Hi Piotrkowska (4 950 mkw.), renegocjacje umowy mBank w Park Biznesu Teofilów C (4 500 mkw.) oraz nową umowę Nordea Operations Center w budynku Red Tower (3 280 mkw.).