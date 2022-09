Puste biurowce i zdalna praca z domu czy rosnąca potrzeba kontaktu i pracy zespołowej? Po pandemii wraca popyt na powierzchnię biurową. Jakie będą biura przyszłości w Polsce?

Na rynku najmu wiele jest prolongat i odnowień umów.

W samej Warszawie odnowienia to obecnie 48 proc. w stosunku do 30 proc. poziomu odnowień rok do roku.

Odchodzimy od rynku najemcy, przechodząc powoli do rynku wynajmującego.

Najemcy są dziś bardzo świadomi potrzeb, jakie pracownicy muszą i chcą realizować w biurach.

W tej chwili zawierane są już umowy na 2024 r.

Klienci mają świadomość, że aby mieć swój wymarzony Dream Office – to właśnie teraz muszą zamykać transakcje.

Luka podażowa powoduje, że notujemy wzrost umów najmu na ten i na przyszły rok.

Pandemia narysowała czarny scenariusz dalszego rozwoju rynku biurowego. Widmo opustoszałych biurowców i powszechnej pracy z domu spędzało sen z powiek deweloperom, inwestorom i pracodawcom. Popyt na biura jednak rośnie. Firmy wciąż szukają dodatkowej powierzchni. Polskę na cel wzięły też korporacje, które chcą porzucić rynek rosyjski i ukraiński. Na popularności zyskują elastyczne rozwiązania.

Jaka przyszłość czeka biura w Polsce?

Jeszcze dwa lata temu wśród deweloperów, inwestorów i pracodawców głośno mówiło się, że biura upadną. Początek pandemii przyniósł z sobą głosy, że biura nie będą już więcej potrzebne, bo nastał powszechny zachwyt nad pracą w domu. Dziś już można powiedzieć że rynek dojrzał.

- Można powiedzieć, że wracamy. Każda organizacja obmyśla swoje scenariusze. Różnice widać nie tylko w firmach, lecz i w miastach - uważa Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing, EPP.

Obserwujemy wzrost popytu na biura. - Zmiana nie dotyczy miejsca pracy, lecz potrzeb współczesnej przestrzeni biurowej - podkreślała Anna Baczkowska, architektka i menedżerka sprzedaży, Knauf Ceiling Solutions Polska Północ.

Przyszłość biur: stagnacja czy rozwój?

Zrównoważony rozwój będzie myślą przyświecającą każdemu: właścicielowi, firmie zarządzającej, zatrudniającej i wynajmującej, a nawet producentom rozwiązań do biurowców. - Zrównoważony rozwój dotyczy nie tylko finansów naszych i naszych firm, ale ma wpływ na portfele naszych dzieci – mówiła Anna Barczkowska.

Zrównoważony rozwój to duża szansa dla regionów: mniejszych miast, dostępnych komunikacyjnie, położonych blisko do dróg i lotnisk - Stagnacji myślę, że nie będzie - uważa Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego inicjatywy Inwest in Pomerania.

W ciekawych czasach jedynym pewnikiem jest zmiana. Jeśli coś się gdzieś na świecie stabilizuje, w innej części będzie się zmieniać. - Z perspektywy najemcy musimy być gotowi na rożne scenariusze – podkreśla Monika Łożyńska-Taras, Facility Manager BAT Dogital Business Solutions Poland. - Świadomość, że wszystko na świecie jest wyczerpywalne powoduje, że każda nowa inwestycja powinna być dobrze przemyślana – podkreśliła Łożyńska-Taras.

Biura są bardzo potrzebne

Nie możemy pracować z domu: dla zdrowia psychicznego powinniśmy mieć możliwość oddzielenia ról. - W pracy być w pracy, a w domu być w domu. Nie w dwóch miejscach naraz – przekonywała Sylwia Piechnik. Jej zdaniem warto być optymistą. W pandemii wśród wszystkich nieruchomości komercyjnych to właśnie biura się najlepiej obroniły. W sytuacji wojny i kryzysu z rozwagą trzeba planować rozwój, zgodny z potrzebami.

Zdaniem panelistów spory popyt najemców na rynku jest i będzie się utrzymywał. W długim okresie trudno pracuje się z domu. Rynek będzie się zmieniał ze względu na ograniczoną podaż, presję na czynsze i wzrost kosztów eksploatacji, której będziemy doświadczać. - Koszty fit out idą w górę i to wydłuża umowy najmu, bo to, co jest przygotowane indywidualnie, jest bardziej komfortowe i dłużej się używa – podkreślała Izabela Potrykus, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji PHN SA.

Home office vs praca stacjonarna

Jeśli niezobowiązująco zapytać osoby mające dzieci w wieku szkolnym – większość z nich uważa, że nauka zdalna w szkołach mimo szczerych chęci, nie sprawdziła się. W przypadku pracy zdalnej te same osoby uważają, że praca z domu jest efektywna. Istnieją zawody, na przykład w IT, gdzie ta praca może być efektywna. Zdaniem panelistów jednak w zdecydowanej większości zawody i stanowiska nie sprzyjają pracy zdalnej. - Ostatnie lata to był rynek pracownika, benefity pozapracowe musiały być. Dziś młody pracownik, dwa czy trzy lata po studiach, jeśli w ofercie pracy nie ma 2 dni homeoffice nie jest zainteresowany zatrudnieniem. - W warunkach dekoniunktury rynek pracownika się zmieni – uważa Michał Stępień CEO, AFI Europe w Warszawie. - Mamy rozwiązania informatyczne, pozwalające wykonywać pracę zdanie, ale wprowadzenie tego jako standard powoduje, ze skracamy tydzień pracy do 4,5 – 4 dni - dodaje.

Biura będą musiały się zmienić

Poświęcamy czas na przemieszczanie się i już dziś widzimy, że zagraniczne i zamiejscowe spotkania odbywają się w aplikacjach Teams czy Zoom. W momencie, gdy kilka osób prowadzi wspólny projekt, i wymagany jest często conference call, to musi być do tego celu powierzchnia komfortowa. Reszta biura musi być wygłuszona tak, by możliwa była cicha praca, bez przeszkadzania kolegom z open space.

Także zdaniem Bartłomieja Solika, partnera zarządzającego TDJ Estate biura są i będą na pewno potrzebne. Prognozując kolejne kwartały i lata, przedstawiciel TDJ powiedział: - Przed nami i dołki, i okresy rozwoju, ale dobra jakość zawsze się będzie sprawdzać. To była od zawsze nasza filozofia działania, i cieszymy się, że deweloperzy coraz częściej podążają tą drogą. Jakość powierzchni to jest to, co w nadchodzącym czasie będzie się liczyło najbardziej. Ta oferowana w nowych budynkach, gdzie zapewniają ją „zielone” rozwiązania to już dziś obowiązek a nie opcja, bo firmy coraz częściej sprawdzają i obniżają swój ślad węglowy. Starsze obiekty czeka zmiana funkcji lub skoki cywilizacyjne – podsumował Bartłomiej Solik.

Teraz jest takie 5 minut dla Warszawy. Ale już czekamy na 2025 i 2026, kiedy nowa podaż zawita na rynek - uważa Marta Zawadzka, Leasing director z Yareal Polska - Dzisiaj to czas na zrównoważony, spokojny rozwój - podkreśliła.

