Rośnie potencjał katowickiego rynku biurowego

Według raportu „Occupier Economics – Rynek biurowy w Katowicach w pierwszej połowie 2020 r.” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji najmu między styczniem a czerwcem wyniósł ponad 26.500 mkw., co stanowi 55 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. W samym tylko drugim kwartale wynajęto 6.140 mkw. powierzchni. Największy udział w wolumenie najmu w drugim kwartale miały renegocjacje (64 proc.), a następnie nowe umowy (25 proc.) oraz ekspansje (11 pproc.).

– Na wyniki rynku biurowego w Katowicach duży wpływ miała pandemia. Niestety Śląsk jest jednym z regionów najmocniej dotkniętych przez Covid-19, co nie ułatwiło firmom decyzji o szybkim powrocie do biur. Firmy wdrażają hybrydowy model pracy lub przedłużają pracę zdalną. Najemcy renegocjują umowy, szukając możliwości optymalizacji kosztów. Na rynku pojawiło się wiele ofert podnajmu. Firmy przekładają decyzję o relokacji – o ile w pierwszym kwartale przeważały nowe umowy (76 proc.), w drugim kwartale stanowiły one tylko 25 proc. Inwestycje, które zostały rozpoczęte, są realizowane, m.in. .KTW II (TDJ Estate), Global Office Park (Cavatina) i DL Tower (DL Invest Group). Natomiast deweloperzy, którzy nie rozpoczęli jeszcze budowy, obserwują, czy popyt nadąży za podażą – mówi Elżbieta Golik, doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wyniosły prawie 559.500 mkw. na koniec pierwszego półrocza 2020 r., czyli wzrosły o 6 proc. w ciągu roku. W drugim kwartale 2020 r. w Katowicach oddano do użytkowania jeden nowy budynek biurowy: DL Piano (11.500 mkw., DL Invest).

Największe umowy najmu w pierwszej połowie br. to: podpisanie dwóch umów przednajmu w budynku Face2Face B przez firmę Capgemini (11.000 mkw.) i firmę Honeywell (3.700 mkw.). Nową umowę w biurowcu .KTW I podpisała firma Sii (3.100 mkw.).

– Absorpcja w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła łącznie 26.500 mkw., czyli wzrosła o 78 proc. w ciągu roku. Tak duża zmiana jest spowodowana utrzymującą się na wysokim poziomie nową podażą. Nie odnotowano dużych wahań w zakresie wolnej powierzchni w Katowicach – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Stosunek powierzchni niewynajętej do całkowitych zasobów wyniósł 6,1 proc., co oznacza spadek o 1,3 p.p. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Czynsze dla katowickich biurowców wyższej klasy wahają się między 13,5-15,0 euro/mkw./miesiąc, natomiast w budynkach niższej klasy 10–12,5 euro/mkw./miesiąc.