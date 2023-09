Burzyć czy przebudowywać, aby obiekt był rentowny i dożył wieku Empire State Buidling? O tym debatowali goście Property Forum 2023.

Łukasz Ciesielski, Strabag Real Estate: Mixed-use i elastyczność sprawią, że obiekt będzie długowieczny.

Dariusz Domański, White Star Real Estate: Architektura schyłku millenium nie jest dziś uważana za atrakcyjną, ponadczasową. Stąd ułatwione podejmowanie decyzji o wyburzeniu.

Rafał Giersz, Chapman Taylor: Retrofitting jest coraz bardziej opłacalny ekonomicznie, niż burzenie i stawianie nowego obiektu.

Jakub Jędrys, Savills: Nasze budynki mogą stać się Empire State Building pod kątem technicznym. Problem polega na ikoniczności, mało który obiekt nad Wisłą jest wybitnym flagowcem.

Stanisław Wardyński, Syrena Real Estate: Da się doprowadzić stary obiekt do standardów aktualnej ery.

Atrium, Mennica Państwowa, hotel Mercure Fryderyk Chopin, Impel, Solpol – centra polskich miast tracą charakterystyczne i względnie młode budynki. Dlaczego – pod względem budowlanym i architektonicznym – obiekty budowane w latach 90. XX w. tak szybko idą do rozbiórki?

Według Rafała Giersza, architekta i dyrektora polskiego oddziału pracowni Chapman Taylor wszystko zależy od indywidualnego przypadku. - Niekiedy budynki wymagają po prostu nadania nowej funkcji ze względu na zmianę sytuacji rynkowej. W innym przypadku koszty utrzymania budynku są za wysokie, staje się on nierentowny. Poprzez przebudowy i renowacje można w znaczący sposób obniżyć te kwoty – mówi architekt i dodaje, że czasem po prostu zmienia się inwestor, który ma nowy pomysł na zakupiony obiekt.

Rafał Giersz, dyrektor, Chapman Taylor

Te decyzje wynikają ze zmiany otoczenia biznesowego, czy planistycznego. Jeśli warunki zagospodarowania się zmieniły i można budować np. wyżej, inwestor zazwyczaj to zrobi – mówi Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate i dodaje, że dobrym przykładem zmian na rynku w kontekście funkcji budynków jest warszawski Służewiec.

– Ten biurowy monolit żył w godzinach 9-17, potem umierał. To nie jest zdrowe dla miasta. Monofunkcja biurowa jeszcze przed pandemią pokazała, że się nie sprawdza, chociażby pod kątem komunikacyjnym. Teraz pojawią się tam wyburzenia, czego przykładem jest Empark Mokotów. Na jego miejsce pojawi się mieszkaniówka, co osobiście uważam za zasadną decyzję – podkreśla Domański.

Według eksperta White Star Real Estate, obiekty klasyczne bronią się uniwersalnością, której brakuje obiektom z lat 90. XX w. – Architektura schyłku millenium nie jest dziś uważana za atrakcyjną, ponadczasową. Stąd ułatwione podejmowanie decyzji o wyburzeniu – mówi Domański.

Dariusz Domański, Managing Partner, White Star Real Estate

Burzyć czy transformować?

Brak elastyczności przestrzeni, techniczne niedociągnięcia, niewykorzystany do maximum potencjał komercyjny działki w centrum miasta – oto najważniejsze wskaźniki przyczyniające się do podjęcia decyzji o wyburzeniu obiektu. Jednak jak zgodnie stwierdzili eksperci podczas Property Forum, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Każdy obiekt ma odrębną historię i powinien być analizowany osobno. Na tym etapie musimy sobie zadać to pytanie, jak on będzie się starzeć i czy nadal może pełnić tę funkcję, dla której został zaplanowany – mówi Jakub Jędrys, dyrektor Zespołu Doradztwa Budowlanego i Projektowego w Savills .

Dodaje, że ESG to podstawa zarówno przy wyburzeniu, jak i adaptacji pod nową funkcję. - Zawsze pytam klientów, jak sobie wyobrażają daną inwestycję za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Ważna jest również analiza trendów – mówi ekspert.

Rafał Giersz rzuca światło na aspekt ochrony środowiska wynikający z potencjalnej decyzji o wyburzeniu. - Wydaje mi się, że coraz częściej przed potencjalną sytuacją rozbiórkową będziemy dogłębnie analizować to, czy wyburzenie jest konieczne. To będzie wynikało z kwestii związanych z ochroną środowiska. Pierwszą myślą będzie retrofitting – mówi architekt i dodaje, że na Zachodzie w zasadzie jest jeden kierunek: czyli przebudowy i modernizacje. - Jest to coraz bardziej opłacalne ekonomicznie, niż burzenie i stawianie nowego obiektu – twierdzi Giersz.

W ostatnim czasie głośno było o wyburzeniu biurowca Atrium w centrum Warszawy, w którego miejscu powstaje wysokościowiec Upper One.

W naszym przypadku decyzja była bardzo prosta: plan miejscowy pozwalał w tym miejscu wybudować cztery razy więcej. Excel musiał się zgadzać, stąd wyburzenie i stawianie wysokościowca. Kupiliśmy działkę już z tą myślą – mówi Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający w Strabag Real Estate.

Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający, Strabag Real Estate

– Jednak mamy przypadki, gdzie zupełnie inaczej potraktowano zastaną tkankę. Takimi obiektami są m.in. Ethos czy Hotel Warszawa – dodaje ekspert i zaznacza, że o obiektach wyburzanych mówi się dużo, jednak nie jest ich aż tak wiele. - Nie będzie się burzyło, więcej będzie transformacji – mówi pewnym głosem.

Nieco inaczej niż w przypadku obiektów z lat 90. XX w. sytuacja wyglądała przy Elektrowni Powiśle realizowanej przez White Star Real Estate, której pierwsze budynki zaczęły powstawać w 1906 r. – Zależało nam na tym, aby zachować jak najwięcej tkanki historycznej. Zatem wraz z konserwatorem zabytków mieliśmy ten sam cel. Naszym założeniem było, aby wrócić do przedwojennego kształtu kompleksu. Z tego wynika kilka wyburzeń, najczęściej były to zwykłe dobudówki – mówi Domański.

W kontrze do firmy Strabag i rozbiórki Atrium jest firma Syrena Real Estate, której polityka opiera się na transformacji zastanych obiektów bez decyzji o wyburzeniu. Ich flagowym projektem jest budynek HOP na ul. Chmielnej w Warszawie, gdzie postmodernistyczna architektura została wręcz zamanifestowana przez inwestora.

Stanisław Wardyński, dyrektor, Syrena Real Estate

Zgadzam się, że wszystko zaczyna się od modelu i Excela. Nam Excel jednak powiedział, żeby nie wyburzać. Budynek HOP wydawał nam się niesamowicie brzydki, jednak postanowiliśmy podbić stawkę i weszliśmy w klimat postmodernizmu. Dzięki temu pokochaliśmy ten obiekt, zachowaliśmy jego charakter przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów, zwłaszcza w kontekście ESG. Obecnie nasz obiekt tętni życiem, ściśle współpracujemy z restauracją Lupo i galerią MSN, co nakręca odwiedzalność – mówi Stanisław Wardyński, dyrektor, Syrena Real Estate.

Dodaje, że da się doprowadzić stary obiekt do standardów aktualnej ery.

- Bardzo nam zależało na tym, aby HOP maksymalnie otworzyć na miasto i przygotować na przyszłość. Tak nam się spodobał ten przypadek, że postanowiliśmy powielić taką operację na Służewcu, w kompleksie Diuna. Tu stawiamy maksymalnie na ESG, przeznaczyliśmy na to duży budżet od samego początku. W miejscu parkingu powstał park, zrezygnowaliśmy z ogrodzenia nieruchomości. Widać efekty naszych działań, które przynoszą lepsze wyniki niż zakładaliśmy. Każdy najemca przedłużył swoje umowy – zaznacza Wardyński.

Przepis na długowieczność

Jak zatem budować współczesne obiekty, aby – idąc za tytułem rozmowy podczas Property Forum – żyły tyle, co Empire State Building?

- Przede wszystkim mixed-use i elastyczność. Technologie muszą być jak najnowsze – mówi Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający w Strabag Real Estate.

- Często istnieje pokusa, aby podlegać chwilowym trendom. Za 5 lat okazuje się to kiczem. Warto pójść w ponadczasowość – mówi Dariusz Domański.

- Nasze budynki mogą stać się Empire State Building pod kątem technicznym. Problem polega na ikoniczności, mało który obiekt nad Wisłą jest wybitnym flagowcem – uważa Jakub Jędrys.

Jakub Jędrys, dyrektor, Zespół Doradztwa Budowlanego i Projektowego, Savills

Architekt Rafał Giersz podał w wątpliwość tezę, że wszystkie planowane budynki muszą w rzeczywistości powstać. – Niebawem pojawi się nurt budowania z myślą o burzeniu za kilkanaście, kilkadziesiąt lat - uważa Rafał Giersz.

