HB Reavis podpisała kolejną umowę najmu z firmą Ørsted. Spółka zdecydowała się przedłużyć najem w budynku Varso 2 i powiększyć swoje biuro o kolejne 2 355 mkw. Jej siedziba będzie teraz zajmować łącznie 7 160 mkw. powierzchni.

HB Reavis, międzynarodowa firma specjalizującą się w tworzeniu przestrzeni pracy, podpisała kolejną umowę najmu z firmą Ørsted.

Światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej zdecydował się przedłużyć najem w budynku Varso 2.

Biuro firmy powiększyło się o kolejne 2 355 mkw i zajmuje obecnie łącznie 7 160 mkw. powierzchni.

Ørsted to deweloper morskich farm wiatrowych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Obecnie działa na kilkunastu rynkach, włączając Stany Zjednoczone, kilka rynków w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, gdzie firma w warszawskim biurze zatrudnia już ponad 650 osób. Ørsted wspiera zieloną transformację Polski inwestując wspólnie z PGE w Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW.

Warszawskie biuro odzwierciedla wizję Ørsted, czyli dążenie do budowy świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Oparta na idei "less waste" przestrzeń pracy redukuje negatywny wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. Biuro zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. To przyjazne środowisko pracy łączy również funkcjonalność i troskę o dobre samopoczucie pracowników. Naturalna roślinność jest wszechobecna – w projekcie użyto 1752 pojedynczych roślin, co w przeliczeniu daje prawie 3 rośliny na jednego pracownika.

Varso 2 to jeden z najbardziej ekologicznych biurowców w Polsce, który wykorzystuje wiele rozwiązań sprzyjających ograniczaniu śladu węglowego i zużycia surowców. Potwierdzony certyfikacją BREEAM i WELL projekt HRA Architekci cechuje bliskie naturze podejście "biophilic design" pozwalające użytkownikom budynku odpoczywać na zielonych tarasach mieszczących się na dachu.

Varso 2 jest częścią wielofunkcyjnego miejsca zrealizowanego przez HB Reavis, w które wchodzą biura, hotel, centrum innowacji, klub fitness i przychodnia. Na parterze można skorzystać z oferty gastronomicznej restauracji Quattro Formaggi i Meet&Eat, piekarni Vincent czy kawiarni Green Caffe Nero oraz zaspokoić codzienne potrzeby w sklepach Rossmann, Paper Concept, Żabka, salonie Hair & Nail Spa czy Enterprise Rent-a-Car.

W gronie pracodawców, których biura mieszczą się w Varso 2 jest również Bank Gospodarstwa Krajowego, CIC Warsaw, Nvidia, Workday, act BSWW, Ipsen oraz Tink.

