Rusza budowa ostatniego etapu High5ive

High5ive to tętniące energią biznesowe serce Krakowa. Biura znajdują się w najlepiej skomunikowanej części miasta – tuż przy Dworcu Głównym, Galerii Krakowskiej oraz w sąsiedztwie uczelni wyższych. Wraz z oddaniem do użytku ostatniego budynku, cały kompleks, którego budowa rozpoczęła się w marcu 2016 roku, osiągnie docelowe 70 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Budynek realizowany w ramach trzeciej fazy kompleksu High5ive będzie pierwszym w Krakowie biurowcem Skanska z certyfikatem WELL, przyznawanym przez International WELL Building Institute (IWBI). Jest to system certyfikacji, który weryfikuje ponad 100 cech budynku, mierząc w ten sposób jakość powierzchni biurowej. Certyfikacja WELL bierze pod uwagę wpływ budynku na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne pracowników oraz gości.

– Za chwilę miną cztery lata od rozpoczęcia inwestycji High5ive oraz dwa lata od udostępnienia pierwszej fazy najemcom. W tym czasie High5ive stało się swoistym centrum biznesowym Krakowa. Ostatni etap kompleksu domknie pierzeję ulicy Pawiej - mówi Mariusz Krzak, dyrektor regionalny w spółce biurowej Skanska. - Już teraz można powiedzieć, że sama inwestycja okazała się dużym sukcesem komercyjnym, czego potwierdzeniem jest bardzo duże zainteresowanie najemców i sprzedaż czterech budynków - podsumowuje Mariusz Krzak.

High5ive został zaprojektowany tak, żeby mogli z niego korzystać zarówno najemcy, jak i lokalna społeczność. Przy drugim etapie High5ive zbudowany został chodnik z zielonego betonu. Redukuje on, średnio o 30%, szkodliwe dla ludzi związki pochodzące ze spalin samochodowych, między innymi tlenki azotu, które znajdują się w miejskim powietrzu.

High5ive – kluczowe fakty i liczby:

Projekt składa się z 5 budynków o całkowitej powierzchni najmu: ok. 70 000 mkw. GLA;

Ostatni budynek dostarczy 11 150 mkw. GLA. Będzie certyfikowany w systemie WELL, jako pierwszy biurowiec Skanska w Krakowie;

Budynki z drugiej i trzeciej fazy budowy ubiegają się również o certyfikat LEED Platinum oraz certyfikat dostępności „Obiekt bez Barier”;

Generalnym wykonawcą budynku jest firma Skanska S.A.;

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia NS Moon Studio;

Za komercjalizację biurowca odpowiada Skanska Property Poland.