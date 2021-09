Ruszyły prace nad powiększeniem powierzchni biurowej Placu Unii

Po remoncie powierzchnia biurowa warszawskiego obiekt typu mixed-use wyniesie ponad 46 000 mkw.

W czasie prowadzonego remodelingu wszystkie powstałe odpady są segregowane.

Część z nich trafia do ponownego użycia, natomiast większość zostaje przekazana profesjonalnym firmom zajmującym się recyklingiem, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Pierwsi najemcy dodatkowej powierzchni części office Placu Unii będą mogli otworzyć swoje nowe biura już w 2022 roku. Przestrzeń modernizowanego obecnie poziomu +1 zapewni rozwiązania i udogodnienia opracowane na miarę potrzeb współczesnych najemców. Ponadto nowa powierzchnia biurowa charakteryzować się będzie również pełną funkcjonalnością typu flexible. Umożliwi to swobodny podział na różnego typu metraże. Części wspólne, w których powstaną strefy spotkań i relaksu, dadzą możliwość aranżacji z wykorzystaniem kilkumetrowych żywych roślin. Poziom +1 zapewni też bezpośredni dostęp do pasażu handlowo-usługowego.

Zgodnie z globalną strategią właściciela budynku – firmy Invesco Real Estate, która realizuje wszystkie nowe inwestycje na świecie w myśl idei zrównoważonego rozwoju, także prace związane z remodelingiem Placu Unii prowadzone są w tego typu sposób. W tym celu generalny wykonawca – Forbis Group nawiązał współpracę z Fundacją Climate Strategies Poland.

– Fundacja Climate Strategies Poland wspiera głównego wykonawcę modernizacji Placu Unii w zakresie monitorowania i obliczenia śladu węglowego przebudowy. Cieszy nas to, że inwestor przywiązuje tak dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i kwestii ochrony środowiska. W tym kontekście, na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z inwestycji. Obliczanie, redukowanie i raportowanie śladu węglowego firm czy produktów staje się standardem. Przyspieszająca katastrofa klimatyczna będzie miała coraz większy, destrukcyjny wpływ na życie ludzi, ale także spowoduje gwałtowny wzrost kosztów funkcjonowania firm. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w powstrzymaniu tego zjawiska, dlatego warto zacząć działać już dziś – mówi Łukasz Broniewski, Co-Founder w Fundacji Climate Strategies Poland.