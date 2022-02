Rynek biurowy w Katowicach: Najnowsze dane

Na koniec 2021 roku zasoby w Katowicach osiągnęły niemal 603 tys. mkw., przekraczając kolejną symboliczną granicę. W minionym roku aktywność deweloperska była niska i do użytku oddano cztery projekty, które powiększyły ofertę lokalnego rynku biurowego o niecałe 13,5 tys. mkw. Największą inwestycją oddaną do użytku w 2021 roku była Kolońska Park o powierzchni 7,9 tys. mkw.

W 2021 roku na katowicki rynek dostarczono niespełna 13,5 tys. mkw.

W budowie pozostaje prawie 210 tys. mkw.

Największe projekty mają zostać ukończone w 2022 roku.

W całym 2021 roku najemcy podpisali umowy na 53 tys. mkw. powierzchni biurowe, co świadczy o ich ostrożnościowym podejściu zapoczątkowanym przez pandemię. Osłabiona aktywność najemców przyczyniła się jednocześnie do wzrostu współczynnika pustostanów o 0,4 pp względem trzeciego kwartału. 2021 roku, który teraz wynosi 10,5 proc. Warto jednak podkreślić, że jest to drugi najniższy wynik wśród największych polskich miast.

– W ostatnich latach potencjał Katowic dostrzegli deweloperzy skupiający się dotychczas na największych rynkach biurowych – skomentowała Marta Bretner-Nogacka, Negocjator, Knight Frank.

Przykłady największych realizowanych aktualnie inwestycji to Global Office Park A1 i A2 o powierzchni 56 tys. mkw. (Cavatina Holding) oraz .KTW II (42 tys. mkw., TDJ Estate).

– Zdecydowana większość powstających obiektów w Katowicach będzie miała charakter monofunkcyjny, czyli obejmie przestrzeń biurową z parterem przeznaczonym na handel i usługi. Na tym tle wyróżnia się projekt Global Office Park, który oprócz typowych biur będzie również miał w ofercie cześć mieszkaniową. Na mapie Polski jest coraz więcej projektów o charakterze mixed-use i dobrze, że takie powstają również w stolicy Śląska. Ich przewagą nad typowymi budynkami biurowymi jest przede wszystkim miastotwórczy charakter. To nie są projekty, które zostają wyłączone o godzinie 17, ale stają się częścią tkanki miejskiej, a z ich korzyści mogą czerpać wszyscy użytkownicy miasta. - dodała Marta Bretner-Nogacka.

Obniżona aktywność najemców

Po stronie popytu skutki pandemii zdecydowanie są nadal widoczne. W 2021 roku przedmiotem najmu było zaledwie nieco ponad 53 tys. mkw., co stanowi spadek o 18 proc. względem wolumenu transakcji z 2020 roku. Prawie połowa umów zawartych w 2021 roku to renegocjacje (23,15 tys. mkw.), zaś nowe umowy stanowiły prawie 38 proc. (z czego 14,6 proc. umowy pre-let).

