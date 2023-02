Porównywalny z poprzednimi latami wolumen nowej podaży na łódzkim rynku biurowym w 2022 roku w połączeniu z relatywnie niskim popytem, przyczyniły się do znacznego wzrostu współczynnika pustostanów.

Na koniec 2022 roku rynek pustostanów wyniósł 21 proc.

Był najwyższym współczynnikiem pustostanów odnotowanym w miastach regionalnych.

Stawki czynszu na łódzkim rynku biurowym pod koniec 2022 roku wynosiły od 9,00 EUR do 15,00 EUR za mkw. miesięcznie.

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec 2022 roku wyniosły ponad 631 000 mkw. Od stycznia do grudnia deweloperzy dostarczyli blisko 43 300 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Największymi projektami zrealizowanymi w tym okresie były inwestycje Echo Investment - kompleks Fuzji C i D (18 700 mkw.) i React I (14 200 mkw.). Wolumen oddanych do użytku projektów był wynikiem zbliżonym do średniej rocznej podaży z ostatnich 5 lat, wynoszącej ponad 39 000 m kw. i stanowił 11 proc. powierzchni biurowej oddanej w 2022 roku w miastach regionalnych. W IV kwartale 2022 roku zakończono budowę tylko jednego kameralnego projektu biurowego – Milionowa 21 o powierzchni 1 800 mkw.

Aktywność deweloperów w Łodzi utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Na koniec 2022 roku na etapie realizacji było ponad 48 100 mkw. nowocześniej powierzchni biurowej, z czego 85 proc. ma zostać ukończone w 2023 roku. Do największych inwestycji pozostających w budowie na typ etapie należą Widzewska Manufaktura (29 880 mkw., Cavatina Holding) oraz kolejny budynek kompleksu Fuzja (8 300 mkw., Echo Investment).

Kierunek transformacji, który od wielu lat konsekwentnie realizuje miasto, wydaje się właściwym wyborem. Potwierdzeniem tego są wysokie pozycje Łodzi w polskich i międzynarodowych rankingach. Aktywność najemców w 2022 roku utrzymała się na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim. Wolumen transakcji w Łodzi w całym 2022 roku wyniósł blisko 48 400 mkw., co stanowiło niecałe 8 proc. wszystkich umów najmu zawartych w miastach regionalnych. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecna aktywność najemców jest mimo wszystko niższa niż w latach przed pandemią, a także w porównaniu do średniego rocznego popytu z ostatnich 5 lat wynoszącego ponad 55 000 mkw. – komentuje Filip Kowalski, Negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

W IV kwartale 2022 podpisano umowy najmu na blisko 11 100 mkw. W strukturze transakcji w minionym roku dominowały nowe umowy (74 proc.). Renegocjacje stanowiły 21 proc., a ekspansje wyniosły zaledwie 5 proc.

W związku ze znaczącą ilością nowej powierzchni biurowej dostarczanej na łódzki rynek w 2022 roku i utrzymującym się na relatywnie niskim poziomie popycie, choć zbliżonym do wyniku z 2021 roku, współczynnik pustostanów w porównaniu z końcem 2021 roku wzrósł aż o 5,2 pp. do poziomu 21 proc. na koniec grudnia 2022 roku. Jest to wciąż najwyższy współczynnik pustostanów odnotowany w miastach regionalnych, choć IV kwartał 2022 przyniósł spadek współczynnika o 1 pp., – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Stawki wywoławcze czynszu na łódzkim rynku biurowym pod koniec 2022 roku wynosiły od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie.

Utrzymująca się bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Nadal zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 21,00 PLN/mkw./miesiąc.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl