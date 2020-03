Rynek biurowy w Lublinie pod lupą ekspertów

W 2019 roku całkowity zasób powierzchni biurowej w Lublinie wyniósł 191,2 tys. mkw. Niemniej jednak, w ostatnich dwunastu miesiącach w Lublinie do użytku nie oddano żadnej nowoczesnej powierzchni biurowej. Jest to efekt wzmożonej aktywności lokalnych deweloperów w latach 2017-2018, gdzie całkowity zasób powierzchni biurowej wzrósł o blisko 40 proc. - wynika z danych firmy Cushman & Wakefield.

Rok 2017 był najlepszym rokiem na rynku biurowym w historii miasta. Oddane do użytku zostały cztery obiekty o łącznej powierzchni 30 455 mkw. W 2018 roku lokalni deweloperzy w Lublinie ukończyli trzy obiekty o łącznej powierzchni 25 354 mkw. – mówi Michał Grabowiecki, Negotiator, Cushman& Wakefield.

Popyt

Całkowita aktywność najemców w 2019 roku wyniosła 8 900 mkw. Do największych transakcji na rynku możemy zaliczyć umowy zawarte przez Santander Bank Polska (4 700 mkw.) i Lingaro (650 mkw.) w budynku CZ Office Park A, przedłużenie umowy Predica w budynku Gray Office (1 000 mkw.) oraz umowę Strabag (920 mkw.) w budynku Point 75.

- Co roku obserwujemy kolejnych najemców, którzy decyduję się na rynek biurowy w Lublinie. Wśród nowych firm, które otworzyły w 2019 biuro w naszym mieście warto wymienić: PWC, Capgemini, czy Lingaro. Na wybór wpływ mają takie czynniki jak dostęp do wykwalifikowanych pracowników, nowoczesna powierzchnia biurowa, czy niższe niż na największych rynkach biurowych koszty prowadzenia działalności – mówi Agnieszka Gułaś, Negotiator, Cushman & Wakefield.

Stopa pustostanów

W ostatnich trzech latach mogliśmy obserwować wzmożoną aktywność najemców, co doprowadziło do kompresji wskaźnika powierzchni niewynajętej, który w kulminacyjnym momencie wynosił 20,2%, a na koniec 2019 spadł do poziomu 9,3%. Obecnie w Lublinie znajduje się blisko 17 700 mkw. powierzchni biurowej dostępnej od zaraz. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dostępność powierzchni biurowej w Lublinie spadła o ponad 41%.

Czynsze

Stawki za powierzchnie biurowe w Lublinie w 2019 roku pozostały na stabilnym poziomie i kształtowały się na średnim poziomie 12,00 EUR/ mkw./ miesięcznie w najnowszych budynkach klasy A. W pozostałych budynkach ceny oscylowały w okolicach 10,00 EUR/ mkw./ miesięcznie.

Prognozy

Pierwsza połowa 2020 roku będzie charakteryzować się ograniczoną aktywnością na rynku najmu ze względu na ograniczoną dostępność powierzchni biurowej w Lublinie. Z kolei w drugiej połowie roku będziemy mogli obserwować pierwsze transakcje przednajmu w budynkach planowanych do oddania do użytku w na początku 2021 roku – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield.

Wraz ze spadkiem dostępnej powierzchni i rosnącym zainteresowaniem najemców z sektora usług dla biznesu już w 2021 roku całkowity zasób powierzchni biurowej powiększy się o blisko 40 000 mkw. w trzech projektach, które są obecnie w budowie. W kolejnym roku do użytku zostaną oddane takie projekty jak: CZ Office Park II (16 500 mkw. – Centrum Zana), Gęsia 7 (14 800 mkw. – JBU Sp. z o.o. Sp. K.) oraz Wojciechowska 9 (6 300 mkw. – W9 Investments S.C.).