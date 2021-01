Rynek biurowy w stolicy czeka na stabilizację

Dodano: 22 sty 2021 11:06

Aktywność najemców w 2020 roku była o 31 proc. niższa niż w 2019, a deweloperzy znacznie ostrożniej niż w ubiegłych latach podchodzili do startu nowych inwestycji. W rezultacie, może to doprowadzić do powstania luki podażowej na warszawskim rynku.