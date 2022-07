Rynek biurowy w Warszawie ma się dobrze. Rośnie liczba renegocjowanych umów najmu

Aktywność najemców na warszawskim rynku nieruchomości biurowych w II kwartale br. była wysoka. Największą umową najmu podpisaną w tym okresie była renegocjacja umowy Samsung Electronics Polska w Warsaw Spire C na 21 tys. mkw. Liczba pustostanów biurowych w Warszawie powoli spada.

W pierwszej połowie 2022 r. popyt brutto na warszawskim rynku biurowym wyniósł prawie 480 tys. mkw., z czego ponad 44% przypadło na II kw. (212,2 tys. mkw.). Stanowi to wzrost rok do roku o 92,7 % (w pierwszej połowie 2021 roku wynajęto 250 tys. mkw.). Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się centralne lokalizacje, w których podpisano umowy na ponad 343,7 tys. mkw., co stanowiło prawie 72% całkowitego zarejestrowanego popytu.

Pomimo obecnych napięć geopolitycznych nie obserwujemy znacznego spowolnienia działań najemców czy też wydłużenia się procesu decyzyjnego - uważają eksperci firmy Newmark Polska.

W ocenie Joanny Bartosiewicz z Newmark Polska, wraz z upowszechnianiem się hybrydowego modelu pracy wzrasta zainteresowanie firm reorganizacją biur na takie, które stawiają na wzmocnienie integracji i współpracy pracowników w miejscu pracy. - Biorąc pod uwagę obecny poziom aktywności najemców i niską podaż nowej powierzchni biurowej w najbliższym czasie, przewidujemy wzrost liczby renegocjowanych umów najmu, których udział w strukturze popytu na koniec czerwca 2022 r. wzrósł do 48% z niewiele ponad 27% w I kw. 2022 r.– dodaje Joanna Bartosiewicz.

W pierwszej połowie 2022 r. renegocjacje stanowiły łącznie 36,5% całkowitego wolumenu. Na pozostałe 63,5% złożyły się nowe umowy (33%), umowy przednajmu (15%), ekspansje (11%) i transakcje na potrzeby własne (4,5%). Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w pierwszej połowie 2022 r. nadal były firmy z sektora finansowego (31,5%) oraz IT (17,5%). Największą umową najmu podpisaną w drugim kwartale roku była renegocjacja umowy przez Samsung Electronics Polska w Warsaw Spire C (21 tys. mkw.).

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynoszą obecnie 6,27 mln mkw. W II kw. 2022 r. na stołecznym rynku oddano do użytku tylko dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni 35,6 tys. mkw., dzięki czemu całkowita podaż od początku bieżącego roku przekroczyła już 129 tys. mkw.

Wśród największych ukończonych inwestycji w pierwszej połowie 2022 r. znalazły się: Forest Tower (51,5 tys. mkw., Północne Centrum, I kw.), kompleks SKYSAWA I&II (łącznie 31,3 tys. mkw., Centralny Obszar Biznesu, I i II kw.) czy LIXA C (19,4 tys. mkw., Zachodnie Centrum, I kw.).

- W drugim kwartale wolumen powierzchni w budowie nieznacznie wzrósł w porównaniu z końcem I kw. 2022 i na koniec czerwca wynosił on prawie 300 tys. mkw. Warto jednocześnie podkreślić, że po zaplanowanym na ten rok oddaniu do użytku wieży Varso Tower czy biurowca P180, kolejne większe budynki biurowe powstaną najwcześniej pod koniec 2023 r. i na przełomie lat 2024/2025 – mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

Na koniec czerwca 2022 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 11,9%, co stanowi spadek o 0,3 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 0,6 p.p. w ujęciu rok do roku. W budynkach wybudowanych po 2016 roku współczynnik powierzchni niewynajętej jest niższy od średniego poziomu odnotowanego w stolicy i wynosi 9,1%, natomiast w biurowcach ukończonych w 2010 roku i wcześniej sięga on 14,8%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszego spadku dostępnej powierzchni biurowej.

Na koniec II kw. 2022 r. na stołecznym rynku powierzchni biurowych utrzymywała się presja na wzrost czynszów, szczególnie w budynkach i lokalizacjach cieszących się największym zainteresowaniem najemców. Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykończenia biur oraz zakłócenia łańcuchów dostaw czas potrzebny na realizację prac wykończeniowych znacząco się wydłużył.