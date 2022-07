Rynek biurowy w Warszawie: podsumowanie II kwartału

W II kwartale 2022 roku na stołeczny rynek dostarczono 35 600 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane na temat warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w II kwartale 2022 roku. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Collier s, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz powierzchni niewynajętej.

Na koniec czerwca 2022 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niespełna 6 270 300 m kw.

W II kwartale 2022 roku na stołeczny rynek dostarczono 35 600 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w dwóch projektach – SkySAWA (22 800 m kw.) zlokalizowanego w Centralnym Obszarze Biznesu oraz Intraco Prime (12 800 m kw.) w strefie Centrum. Od początku 2022 roku na rynek dostarczono ponad 129 000m kw. powierzchni biurowej, włączając w to sześć projektów oddanych do użytkowania w I kwartale br.

Skysawa, fot. mat. prasowe PHN

Na koniec II kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 11,9% (spadek o 0,3 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,6 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 roku). Dostępność powierzchni biurowej była na poziomie 747 700 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów spadł do 11,6%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 12,2%.

W drugim kwartale 2022 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął wynik 212 200 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy COB oraz Centrum. W I połowie roku łączny popyt na biura wyniósł niemal 479 400 m kw.

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2022 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 48%, oraz nowym umowom - 45% (włączając umowy przednajmu). Natomiast ekspansje stanowiły 7% zarejestrowanego popytu.

Największymi transakcjami były renegocjacje – odnowienie umowy najmu niemal 21 000 m kw. przez Samsung Electronic Polska (R&D) w budynku Warsaw Spire C, renegocjacja kontraktu na 9 800 m kw. podpisana przez KOWR w Karolkowa Business Park oraz odnowienie umowy najmu na 9 500 m kw. przez poufnego najemcę z branży IT w budynku Warsaw Financial Center.