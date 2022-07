Rynek biurowy we Wrocławiu - co się zmieniło?

W II kwartale 2022 roku najemcy we Wrocławiu wynajęli 25,6 tys. tys. mkw. powierzchni biurowej.

Analizując strukturę umów w tym samym okresie, znaczący udział w tej grupie miały ekspansję, bo aż 21 proc. najemców zdecydowała się na powiększenie zajmowanej dotychczas powierzchni.

Na koniec czerwca 2022 roku zasoby biurowe Wrocławia wyniosły 1,28 mln mkw.

- Wrocław jest miastem, które od lat uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem jakości życia oraz potencjału dla biznesu. Działa tu 28 uczelni wyższych, które każdego roku kończy ponad 27 tys. absolwentów. Według tegorocznego raportu ABSL, Wrocław zajmuje 2. miejsce w rankingu „Jakość życia”. Nie bez przyczyny inwestorzy wybierają takie lokalizacje, bo za zadowoleniem ludzi idzie również ich efektywność – komentuje Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny w Knight Frank.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na koniec czerwca 2022 roku zasoby biurowe Wrocławia wyniosły 1,28 mln mkw., co pozwoliło utrzymać miastu pozycję wicelidera pod względem wielkości wśród rynków regionalnych w Polsce.

Powierzchnia biurowa od początku roku powiększyła się o blisko 38,2 tys. mkw., przy czym w II kwartale 2022 roku do użytku oddano jedynie The Park Wrocław, w którym na wynajem przeznaczone jest jedynie 2 tys. mkw.

Jednocześnie, we Wrocławiu w trakcie realizacji znajduje się blisko 103,3 tys. mkw. powierzchni biurowej, która będzie systematycznie oddawana do użytku. Gdyby wszystkie budowy zostały ukończone zgodnie z planowanym harmonogramem, ponad połowa powstającej powierzchni może zostać dostarczona na rynek jeszcze w tym roku. Największymi inwestycjami w trakcie budowy są Infinity (22 tys. mkw., Avestus) oraz Centrum Południe III (20 tys. mkw., Skanska).

- Wolumen wynajętej powierzchni w II kwartale 2022 roku wyniósł ponad 25,6 tys. mkw., co było zbliżonym wynikiem do tego osiągnięte w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarejestrowany we Wrocławiu popyt stanowił 13,5 proc. wszystkich transakcji zawartych w miastach regionalnych od kwietnia do czerwca 2022 roku. Przyglądając się bliżej strukturze transakcji, w wolumenie transakcji dominowały nowe umowy – 51 proc. (z czego umowy pre-let na poziomie 20 proc.), zaś renegocjacje odpowiadały za blisko 28 proc. umów. Ekspansje odpowiadały za 21 proc. wynajętej w II kwartale 2022 roku powierzchni – dodała Katarzyna Bojar, młodszy konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Niska nowa podaż oraz wysoki popyt wpłynęły na spadek wskaźnika pustostanów, który na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 14,8 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału współczynnik obniżył się o 1 pp., a rok do roku o 0,7pp.

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec II kwartału pozostawały na stabilnym poziomie i wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR/ mkw. miesięcznie.