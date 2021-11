Rynek biurowy z optymistycznymi prognozami na przyszłość

Sytuacja na rynku powierzchni biurowych w Polsce na zakończenie III kw. 2021 r. pozwala z optymizmem patrzeć na sektor w 2022 r.

Utrzymujący się na podobnym poziomie co rok wcześniej popyt i spodziewana większa absorpcja dostępnej powierzchni sprzyjają poprawie wyników sektora w kolejnych miesiącach.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce na koniec września 2021r. wynoszą ponad 12,1 mln mkw. Zdecydowanym liderem pozostaje Warszawa (6 159 900 mkw.), a wśród największych ośmiu regionalnych rynków prym tradycyjnie wiodą Kraków (1 604 500 mkw.), Wrocław (1 242 600 mkw.) oraz Trójmiasto (923 500 mkw.).

W trzecim kwartale 2021 r. na polski rynek biurowy dostarczono 6 nowych budynków o łącznej powierzchni 86 900 mkw. W stolicy pozwolenie na użytkowanie otrzymały Fabryka Norblina (budynki Galwan i Plater – 39 000 mkw.) oraz Widok Towers (28 600 mkw.), z kolei w regionach największą aktywność deweloperów zanotowano w Katowicach.

Oddano tam łącznie dwie inwestycje tj. Kolońska Park (7 900 mkw., Dzida-Jazgar) i Młyńska.6 (2 600 mkw. UBM Development), a na kolejnych miejscu uplasowała się druga faza projektu Ocean Office Park A (5 200 mkw., Cavatina) w Krakowie. Od początku roku na polski rynek biurowy dostarczono 439 600 mkw. z podziałem na 293 600 mkw.(+26 proc. r/r) w 12 projektach w Warszawie i 146 000 mkw. (-47 proc. r/r) w 15 budynkach w miastach regionalnych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Gdzie szukać biur?

Nowa podaż nieznacznie wpłynęła na zwiększenie się powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz. Na koniec września 2021 r. na polskim rynku biurowym znajdowało się łącznie ponad 1,57 mln mkw. (+27 proc. r/r) wolnej powierzchni co stanowiło ok. 12,3 proc. całkowitych zasobów. Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowano w Łodzi (16,8 proc.), Krakowie (15,2 proc.) i Wrocławiu (14,9 proc.) z kolei najmniej w Szczecinie (5,8 proc.), Katowicach (10,1 proc.) oraz Trójmieście (10,7 proc.).

W ujęciu wartości bezwzględnych najwięcej wolnych biur znajduje się w Warszawie (767 800 mkw., ok. 12,5 proc. całkowitych zasobów), Krakowie (243 200 mkw.) i Wrocławiu (184 760 mkw.), najmniej zaś w Szczecinie (10 614 mkw.) i Lublinie (28 670 mkw.). Średnia dla współczynnika pustostanów dla rynków regionalnych wynosi 13,5 proc., co przekłada się na 805 700 mkw. powierzchni biurowej gotowej do wynajęcia od zaraz.