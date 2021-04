Rynek inwestycyjny wrócił na właściwe tory

Wynik pierwszego kwartału 2021 to prawie 1,3 miliarda euro zrealizowane w 31 transakcjach - to trzeci najlepszy wynik pierwszego kwartału w historii.

Minął rok od rozpoczęcia pandemii COVID-19.

Inwestorzy, którzy dopasowali swoje strategie inwestycyjne do nowych warunków rynkowych, kontynuują działania.

Większość z inwestorów skupia się głównie na bezpiecznych, przewidywalnych inwestycjach.

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami, nastąpiło również uwolnienie kapitału pochodzącego z Europy Zachodniej, co spowodowało jego dominację na początku tego roku. Pomimo nieznacznego spowolnienia aktywności inwestorów pochodzących z Azji, przewidujemy wzrost ich inwestycji do poziomu z poprzednich kwartałów – komentuje Radosław Pietrzak, Research & Data Manager, Avison Young.

Bezpiecznie w biurach

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po wyraźnej dominacji sektora magazynowego w 2020 roku, tym razem to rynek biurowy miał największy udział w rynku, wynoszący niemal 50 proc. Inwestorzy, dopasowując się do niepewnych warunków rynkowych na rynku biurowym, kontynuują swoje strategie zakupu nieruchomości o niskim poziomie ryzyka. Stąd też kolejne transakcje w zachodniej części centrum Warszawy, tym razem dotyczące Biur przy Willi, należących do kompleksu Browary Warszawskie, a także budynku Spark B. Nadal obserwujemy wzmożoną aktywność na Mokotowie, gdzie Neopark został sprzedany przez Yareal do Amundi Real Estate.

Również w miastach regionalnych część transakcji przypadła na nieruchomości typu „prime”, czego przykładem jest sprzedaż budynku Neon należącego do kompleksu Alchemia, a także Bramy Portowej, gdzie Avison Young świadczyło dla kupującego usługi doradztwa technicznego. Jedna trzecia wolumenu transakcyjnego w biurach przypadła na przejęcie przez Partners Group / Reino portfela nieruchomości biurowych grupy Buma, składającego się z 11 nieruchomości (w tym dwóch w budowie) w Krakowie i Wrocławiu. - Warty odnotowania jest fakt, że niemal wszystkie budynki biurowe w tym kwartale zostały zakupione przez zachodnioeuropejskich inwestorów, których udział w tym sektorze wyniósł 97 proc. – zwraca uwagę Radosław Pietrzak, Avison Young.

1

2

3