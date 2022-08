Rynek nieruchomości czeka na lepsze czasy. Deutsche Hypo REECOX wciąż spada

Nie doszło do ożywienia koniunktury na rynku nieruchomości w Polsce również w drugim kwartale 2022 roku. Na koniec czerwca REECOX wyniósł 183,1 punktów, co odpowiada spadkowi o 3,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Deutsche Hypo REECOX spada o 3,6 proc.

Strata w drugim kwartale br, oznacza drugi najniższy spadek w zestawieniu krajów europejskich.

- Boom w polskiej branży logistycznej utrzymuje się również w drugim kwartale 2022 roku. Powierzchnia obiektów w budowie, wynosząca 4,5 mln mkw, jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku - a był to już rok rekordowy. Atrakcyjność polskiego rynku logistycznego dla inwestorów zagranicznych przyczyniła się do wzrostu wolumenu transakcji o 19 proc. w stosunku do roku poprzedniego - komentuje Beata Latoszek, dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie.

Beata Latoszek, dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie. mat.pras.

REECOX przedstawia kwartalnie rozwój sytuacji gospodarczej na rynku nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia dla każdego z tych sześciu krajów przeprowadzane są w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeks giełdowy WIG20, WIG Developers (NIER), wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) Komisji Europejskiej dla Polski, bazowa stopa procentowa EBC oraz stopa procentowa dziesięcioletnich polskich obligacji skarbowych. Spojrzenie na zmienne wejściowe pokazuje jednoznacznie negatywny obraz.

Przy spadku o 5,9 proc. do 2.549,2 punktów bazowych indeks nieruchomości WIG Developers jest nadal stosunkowo stabilny w porównaniu z wieloma innymi europejskimi indeksami nieruchomości. Z kolei polski indeks giełdowy WIG20 spadał już na początku 2022 roku. Utrzymuje się nadal spadek notowań o 20,5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Nastroje wśród ekspertów rynku nieruchomości, badanych w ramach wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI), spadły drugi kwartał z rzędu i wynoszą na koniec czerwca 96,0 punktów, co oznacza pogorszenie o 2,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

- Z kolei rynek nieruchomości biurowych pokazuje zróżnicowany obraz: w porównaniu miast największy wolumen ma Warszawa - 6,2 mln mkw nowych, nowoczesnych powierzchni biurowych. W budowie jest jednak jedynie ok. 250 tys. mkw, z czego 80 proc. zostanie ukończone do końca 2023 roku. Rosnąca popularność pracy zdalnej (home-office) ma wpływ na zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, a co za tym idzie również na popyt na nowe budynki - powiedziała Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.