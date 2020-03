Rynek pracownika podwyższa standard biurowców we Wrocławiu

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 mar 2020 17:20

Według raportu „Occupier economics: Rynek biurowy we Wrocławiu 2019” firmy doradczej Cresa, zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu wzrosły w ciągu roku o prawie 13 proc. i aktualnie wynoszą 1,19 mln mkw. Ponad połowę stanowią budynki o powierzchni wynoszącej ponad 10.000 mkw. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zasoby wrocławskiego rynku powiększały się co roku średnio o ok. 15 proc.