S8 Corner. Dekada szykuje projekt mixed-use za miliard złotych

W projekcie przewidziano kino, mieszkania, dwa hotele, akademiki, biurowce, rynek centralny oraz ulicę handlową.

- Tam na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco – żartuje prezes Walczak. Na razie rośnie w tym miejscu kukurydza, ale po jej ścięciu ma być prawdziwy high street.

- Zaplanowaliśmy ok. 150 sklepów. Różne marki są wstępnie zainteresowane, na przykład Apart czy Douglas. Również inne znane sieci, jak H&M czy brandy LPP zastanawiają się nad salonem highstreetowym, zwłaszcza że nie będzie to zwykły deptak. Po tej ulicy będzie można jeździć samochodem, parkować pod wybranym sklepem, a jeśli zabraknie miejsca – zostawić auto na kieszeniowym parkingu za rogiem, na tyłach salonów. Przewidzieliśmy ok. 2 tys. miejsc parkingowych, czyli tyle, co w dużej galerii handlowej – opisuje Aleksander Walczak.

Dalej w artykule:

• Jakie jest zainteresowanie projektem branży hotelowej?

• W projekcie S8 Corner zaplanowano również akademiki ze względu na bliskość Wojskowej Akademii Technicznej. Czy operatorzy prywatnych domów studenckich są zainteresowani?

• Ile lat potrwa realizacja projektu?