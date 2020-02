Są biura, brakuje najemców. Łódź brnie na mieliznę czy wypłynie na szerokie wody?

Nieco ponad rok temu Łódź świętowała przekroczenie magicznej granicy 500 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego ponad połowę po raz pierwszy w historii stanowiła najwyższa klasa A. Jak wynika z najnowszego raportu, zgłaszany na dzień dzisiejszy przez najemców popyt nie jest jednak w stanie zaabsorbować rosnącej podaży, czego efektem jest najwyższy od 2014 roku wskaźnik pustostanów – 12,3 proc. Sucha statystyka może jednak mylić. Ze względu na rozmiary rynku, wiele zależy niekiedy od powodzenia poszczególnych projektów.

– Blisko dekadę temu projekt University Business Park, zrealizowany na niespotykaną wówczas w Łodzi skalę, mocno wywindował ilość niewynajętej powierzchni w całym mieście. Wiele wskazuje na to, że duże projekty wprowadzające na rynek po kilkadziesiąt tys. mkw., zdają się powtarzać ten scenariusz, dlatego u inwestorów, z którymi rozmawiamy, dostrzegamy pewną dozę ostrożności – podkreśla Michał Styś, Prezes Zarządu OPG Property Professionals. – Sytuacja rodzi naturalne pytania o kierunki, w jakich powinni podążać w Łodzi deweloperzy biurowi – dodaje.

Kierunki dla Łodzi

I właśnie nad kierunkami, szansami i wyzwaniami dla rynku debatowali w czwartek w łódzkim magistracie zaproszeni przez OPG Property Professionals specjaliści z branży nieruchomości oraz przedstawiciele Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ.

– Raport ukazuje dokładnie to, o czym mówimy: produkty rewitalizacyjne opłacają się i wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród potencjalnych najemców, jak ich pracowników. Nasze badania potwierdzają, że budynki o historycznym przeznaczeniu, postindustrialnym charakterze to zdecydowanie najchętniej wybierane lokalizacje przez potencjalnego pracownika – podkreśla Michał Śmiechowicz, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. – Poziom pustostanów to element, który z jednej strony może nas nieco niepokoić, aczkolwiek z drugiej stanowi dla nas dobrą informację, ponieważ jesteśmy w stanie zaprezentować potencjalnym inwestorom gotową ofertę, a często produkty inwestycyjne wymagają bardzo szybkiego działania i inwestorzy nie chcą czekać rok czy dwa na powstanie biurowca, lecz chcą mieć powierzchnię na teraz. Rynek biurowy rozwija się w skali ponad 10% w ciągu roku. To dla nas powód do radości, ponieważ Łódź rozwija się w jednolitym i bardzo dobrym tempie, zarówno pod względem powierzchni biurowych, jak i mieszkań – dodaje.