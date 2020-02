Sabre Polska przeprowadza się do nowego biura w Tischnera Office w Krakowie

W poniedziałek, 10 lutego, Sabre Polska, oficjalnie zmieniło swoją siedzibę, przenosząc się do biurowca Tischnera Office, zrealizowanego przez Cavatina Holding. Krakowski oddział firmy specjalizującej się w dostarczaniu oprogramowania dla branży turystycznej zatrudnia ponad 1500 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w mieście w branży IT. Nowe biuro otwiera przed Sabre kolejne perspektywy rozwoju w Polsce.

Poniedziałek był pierwszym dniem w Tischnera Office dla ponad 1500 pracowników Sabre Polska, czyli czołowej firmy technologicznej, dostarczającej rozwiązania dla branży turystycznej, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Globalne Centrum Rozwoju, Sabre Polska, funkcjonujące w Krakowie już od 20 lat, zajęło w sumie pięć i pół z dziesięciu kondygnacji nowoczesnego biurowca przy ulicy Tischnera 8.

– Tischnera Office zapewnia naszemu zespołowi ekspertów najlepsze warunki do pracy, jak również nowoczesne środowisko sprzyjające rozwojowi i tworzeniu innowacji. To biuro, które nie tylko jest w stanie pomieścić nasz zespół, ale stwarza możliwości jego powiększenia nawet do 2000 pracowników – mówi Sebastian Drzewiecki, dyrektor zarządzający Sabre Polska.

Najbardziej zielony biurowiec w Krakowie

Tischnera Office to nie tylko jeden z największych budynków biurowych w Krakowie (blisko 34000 metrów kwadratowych), ale również jeden z najbardziej zielonych obiektów w mieście. Inwestycja dewelopera Cavatina Holding wyróżnia się podejściem w tej kwestii, ponieważ tereny zielone - w postaci tarasów oraz imponującego rozmiarami patio – łącznie stanowią aż 2600 metrów kwadratowych. Walory budynku doceniono w konkursie Prime Property Prize 2019 i uhonorowano tytułem Inwestycji Roku Rynku Biurowego w Polsce.

- Tischnera Office jest jednym z flagowych projektów Cavatina Holding, który odznacza się nietuzinkową architekturą, oferującą niespotykaną na rynku ilość stref zieleni oraz znakomitą lokalizacją. Dzięki tym atutom budynek zyskał uznanie w branżowych konkursach i ogromne zainteresowanie najemców. Zawarta umowa najmu z Sabre Polska to dla nas wyraz ogromnego zaufania i potwierdzenie stabilnej pozycji Cavatina Holding na lokalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Mamy nadzieję, że to zaledwie początek udanej współpracy pomiędzy obiema firmami – mówi Daniel Draga, członek zarządu Cavatina Holding.

Firmy podpisały umowę najmu w marcu 2019 roku. Sabre Polska zajęło blisko 16000 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni Tischnera Office. To jedna z największych transakcji najmu na krakowskim rynku biurowym w ostatnich latach.