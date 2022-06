Sąd Rejonowy wchodzi do biurowca w Gdyni

Do dyspozycji najemcy przeznaczono część parteru, pierwsze piętro, a także 20 miejsc parkingowych.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem powierzchni na potrzeby Sądu.

Biurowiec Podolska 21 to budynek oferujący powierzchnie biurowe i handlowo-usługowe.

Budynek Podolska 21 przez wiele lat był kojarzony z reprezentacyjnymi siedzibami dużych firm IT, takich jak Prokom oraz Asseco, które zajmowały większość powierzchni.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Obecnie z powodzeniem przyciąga nowych najemców. Wysoka jakość wykończenia oraz świetna lokalizacja w centrum Gdyni były ważnymi czynnikami przy wyborze siedziby Sądu, zarówno ze względu na jego pracowników, jak i wszystkich przyszłych interesantów – komentuje Adam Schroeder, Assiociate, Regional Head Northern Poland, Cushman & Wakefield.

- Bardzo cieszymy się z zawarcia umowy z Sądem Rejonowym oraz z możliwości goszczenia go pod naszym adresem. Taka instytucja niewątpliwie zasługuje na siedzibę w nowoczesnym budynku wysokiej klasy, jakim jest Podolska 21. Jesteśmy przekonani, że zarówno pracownicy Sądu jak i wszyscy interesanci docenią nie tylko komfort wnętrz, ale również centralną lokalizację w mieście i łatwość dostępu. Od czasu zakupu budynku do portfela grupy First Property w ubiegłym roku, do budynku wprowadziło się już kilka firm, a w ostatnim czasie cieszy się on coraz większym zainteresowanie wśród potencjalnych nowych najemców – mówi Jeremi Słomiński, przedstawiciel First Property Poland.