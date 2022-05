Sala koncertowa Cavatina Hall przyciąga tłumy

W Cavatina Hall od grudnia 2021 r., odbyło się już 26 koncertów, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób.

od grudnia 2021 r., odbyło się już 26 koncertów, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób. Do końca tego sezonu, czyli do czerwca 2022 r., liczba imprez kulturalnych w tym kosmicznym obiekcie sięgnie niemal 40.

Sukces komercyjny sali, zrealizowanej na tak dużą skalę, w stosunkowo niewielkim mieście pokazuje potencjał nieoczywistych lokalizacji na projekty wielkiego formatu.

Obiekt posiada dwie sale główna, która mieści ok. 1000 osób oraz kameralną.

- Miasta regionalne w Polsce mają wciąż duży potencjał do rozwoju i zasługują na przemyślane, nowoczesne projekty zmieniające ich oblicze z wykorzystaniem najwyższej jakości architektury, ale i uzupełniające tkankę miejską o brakujące dotąd funkcje. W Grupie Cavatina wychodzimy daleko poza myślenie jedynie przez pryzmat biznesu biurowego. Indywidualnie analizujemy potrzeby społeczności w każdej eksplorowanej przez nas lokalizacji, kierując się naszą rozszerzoną odpowiedzialnością. W rezultacie proponujemy projekty, których realizacja przynosi ogromną satysfakcję. Tak, jak np. wyprzedane koncerty Miuosh i Zespołu Śląsk: Pieśni współczesne w Cavatina Hall - mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Zajmująca się organizacją imprez w Cavatina Hall Fundacja Fiducia jest współproducentem płyty Miuosh i Zespołu Śląsk „Live at Cavatina Hall” i szykuje kolejne wydarzenia.

- Pierwszy sezon Cavatina Hall obfituje w emocje i zapewnia ucztę muzyczną dla miłośników różnych brzmień. Ogromnie cieszy świetne przyjęcie przez publiczność zarówno naszego repertuaru jak i samej Sali koncertowej. Kontynuujemy między innymi eventy w ramach cyklu „Nie tylko Chopin” prezentującego finalistów Konkursu Chopinowskiego w zróżnicowanym repertuarze. Przed nami także koncerty artystów takich jak Olafur Arnalds i Marie Samuelsen -mówi Marcin Smolik, dyrektor naczelny i programowy Cavatina Hall.

Rozwój potrzebuje przestrzeni

Cavatina Hall oferuje biura klasy A. W oddanym już do użytku budynku A wynajem przekracza 80 proc. Trwa też budowa drugiego etapu, w którym stopień przednajmu sięga 60 proc. Inwestycja w sumie zaoferuje ponad 15,5 tys. mkw. biur. W pierwszym budynku przygotowane zostały także cieszące się popytem przestrzenie elastyczne. Biura serwisowane pod marką Quickwork stanowią dobre uzupełnienie oferty kompleksu dopasowanej do potrzeb najemców. Całości dopełniają punkty usługowo-handlowe wzbogacające okoliczną infrastrukturę o kolejne funkcje sprzyjające tworzeniu komfortowego środowiska pracy.

- Część biurowa Cavatina Hall została świetnie przyjęta przez najemców. Bielsko-Biała jest rynkiem przyciągającym inwestorów, na którym swoje oddziały chętnie otwierają między innymi firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu. Spośród ok. 30 obecnych w mieście podmiotów oferujących usługi biznesowe, aż połowę stanowią te związane również z IT. W naszym kompleksie stworzyliśmy dla nich świetne warunki do pracy i rozwoju. Elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, zastosowanie nowoczesnych technologii budynkowych czy dbałość o strefy zieleni i relaksu oraz dodatkową infrastrukturę usługową – to niezaprzeczalne atuty tego obiektu - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager Cavatina Holding.