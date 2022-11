Krakowski startup SALESmanago tworzy światowej klasy system marketing automation, dedykowany dla sklepów internetowych oraz firm B2B i B2C.

Obecnie działa dla ponad 5 tys. klientów.

We wrześniu przyszłego roku SALESmanago po raz kolejny zmieni siedzibę na większą.

Tym razem przeniesie się do powstającego na Zabłociu Ocean Office Park.

Charakterystyczny, okrągły Ocean Office Park D stanowi część wielofunkcyjnego kompleksu powstającego na Zabłociu.

Od września 2023 r. będzie stanowił flagową siedzibę SALESmanago.

Zaoferuje platformie ponad 4,7 tys. mkw. komfortowej, doskonale wyposażonej przestrzeni biurowej na 5 naziemnych kondygnacjach.

Na 2 podziemnych kondygnacjach oraz terenie wokół budynku przygotowane zostanie niemal 100 miejsc parkingowych z rozwiązaniami dostosowanymi do pojazdów elektrycznych.

Deweloper zadba także o rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, w tym szatnie i prysznice.

Dzięki użyciu energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań budynek będzie miał zrównoważony charakter i podobnie jak wszystkie inwestycje Cavatina Holding, zostanie poddany certyfikacji w międzynarodowym standardzie BREEAM.

SALESmanago rośnie jak na drożdżach

Inwestycja w nowy biurowiec jest konsekwencją dynamicznego wzrostu firmy SALESmanago, która zatrudnia w tym momencie 360 osób.

Spółka otwiera również biura w Amsterdamie i Londynie.

Z rozwiązań SALESmanago korzysta obecnie ponad 2 tys. firm eCommerce w 50 krajach.

Nowa siedziba SALESmanago to ważny element naszej strategii HR, a przy tym przestronne, atrakcyjne i wysokowydajne środowisko współpracy dla naszego szybko rosnącego zespołu. To także piękny i jedyny w swoim rodzaju biurowiec, który będzie dla naszych pracowników powodem do dumy, potwierdzeniem ambicji firmy i wyjątkowości tworzącej ją ekipy - wyjaśnia James Eastwood, Chief People Officer w SALESmanago.