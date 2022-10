Myhive Warsaw Spire to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na warszawskim rynku. Od sierpnia br. należy do portfela nieruchomości zarządzanego przez CPI Property Group.

Jesteśmy skoncentrowani na realizacji ambitnych celów w zakresie najmu powierzchni w naszych budynkach biurowych i nieprzerwanie potrafimy być w tym zakresie skuteczni. Tym niemniej przedłużenie umowy z firmą Samsung w myhive Warsaw Spire jest dla nas szczególne ważne. Zaufanie ze strony tak dużego najemcy stanowi dla nas potwierdzenie jakości naszej oferty oraz proponowanych usług. Dodatkowym nowym, atutem wieży wpływającym na jej atrakcyjność jest przynależność do marki myhive. To między innymi dzięki temu jest ona w 100% wynajęta – mówi Rafał Pisklewicz Head of Leasing Offices w CPI Property Group.