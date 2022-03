Santander zostaje w Business Garden Poznań. Do dyspozycji będzie mieć 88 tys. mkw. biur

Przedłużenie umowy najmu czyni Santander największym najemcą Business Garden Poznań .

największym najemcą . Kompleks oferuje łącznie 88 tys. mkw. biur w dziewięciu nowoczesnych budynkach biurowych klasy A.

To największa tego typu biurowa inwestycja w Poznaniu.

"Kondycja rynku nieruchomości komercyjnych w regionie się poprawia"

– Po zmniejszeniu liczby podpisywanych umów w trakcie pandemii, zauważamy wzrost aktywności w ostatnich miesiącach. Tak duża umowa jest sygnałem, że kondycja rynku nieruchomości komercyjnych w regionie się poprawia. Z Santander Bank współpracujemy już od 9 lat. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój ich biznesu poprzez optymalizację portfela nieruchomości firmy. Renegocjacja umowy w Business Garden Poznań jest kolejnym kamieniem milowym w naszej długoterminowej relacji – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers.

Udogodnienia dla korzystających z przestrzeni biurowej

- Poza atrakcyjnością przestrzeni biurowej dla najemców coraz istotniejsze stają się dodatkowe usługi w budynku. To jeden z kluczowych czynników przyciągających pracowników z powrotem do biur. W Business Garden Poznań do dyspozycji użytkowników jest m.in. kantyna, placówka medyczna, przedszkole i klub fitness. Rozbudowany ogród oferuje strefy relaksu, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę czy stoły do tenisa stołowego – mówi Sebastian Bedekier, Partner, Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za rozwój Colliers w Poznaniu i Szczecinie.

Nie bez znaczenia dla najemców jest również optymalna lokalizacja kompleksu, usytuowanego w obrębie ulic Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej. Atutem jest też bliskość Portu Lotniczego Poznań-Ławica, dworca Poznań Główny, autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

W pobliżu Business Garden Poznań znajdują się również liczne przystanki komunikacji miejskiej i rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, co zapewnia wygodne połączenie z centrum miasta i innymi dzielnicami Poznania.