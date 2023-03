SAP jest liderem rynku oprogramowania dla biznesu, pomagającym dużym, średnim oraz małym przedsiębiorstwom ze wszystkich branż osiągać lepsze wyniki. SAP Polska wspiera transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw od ponad 25 lat. Klienci firmy generują aż 87 proc. światowego handlu. Rozwiązania SAP wykorzystujące uczenie maszynowe, Internet rzeczy i zaawansowane technologie analityczne pomagają przekształcić firmy klientów w inteligentne przedsiębiorstwa. Dzięki kompleksowemu pakietowi aplikacji i usług, klienci firmy mogą generować zyski, na bieżąco reagować na zmiany i wywierać wpływ na świat. Z rozwiązań SAP w chmurze korzysta na co dzień ok. 243 milionów użytkowników biznesowych.

Ambicją SAP Polska jest wspieranie polskich przedsiębiorstw na ich drodze do innowacyjnego rozwoju. Aby realizować tę ambicję, kluczowi są ludzie – dlatego od lat pracujemy z największymi talentami na rynku. Rola biura w modelu pracy hybrydowej (FlexWork), który wprowadziliśmy w SAP jakiś czas temu, bardzo się zmieniła – również zmieniły się potrzeby naszych pracowników. Chcąc zapewnić im najlepsze możliwe warunki, zdecydowaliśmy się na stworzenie przestrzeni do efektywnej i komfortowej pracy właśnie w Varso Tower . Nie mamy wątpliwości, że większe skupienie się na dobrym samopoczuciu pracowników jest kluczowe dla osiąganie sukcesów biznesowych – mówi Piotr Ferszka , prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska.

Do oferującego łącznie 70 000 mkw. powierzchni biurowej najwyższego budynku w Unii Europejskiej wprowadzili się już pierwsi najemcy i ich pracownicy. Ponad 60 proc. jego powierzchni zostało już wynajęte firmom, takim jak dostawca usług chmurowych Box, kancelariom prawnym CMS oraz Greenberg Traurig, NCBR oraz poufnemu najemcy z branży odzieżowej.



Nasz wieżowiec to idealne miejsce dla firm, które działają zgodnie z kryteriami ESG i cenią najwyższy standard środowiska pracy. Projektujemy i realizujemy nasze biurowce przykładając dużą wagę do komfortu ich przyszłych użytkowników. W przestrzeniach Varso Tower zadbaliśmy m.in. o optymalny dostęp światła naturalnego, wysoką jakość powietrza i maksymalne wytłumienie hałasu. Ponadto, centralna lokalizacja zapewnia wygodny dostęp do wszystkich środków komunikacji oraz wielu udogodnień w zasięgu krótkiego spaceru – skomentował Karol Wyka, dyrektor ds. wynajmu HB Reavis Poland.