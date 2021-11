Savills agentem wyłącznym Marynarska Point

Budynek biurowy Marynarska Point I zlokalizowany jest przy ul. Postępu 15B w Warszawie.

Obiekt oferuje łącznie 13 270 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 10 kondygnacjach oraz lokale handlowe na parterze.

Nieruchomość posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent oraz certyfikat bezpieczeństwa w kontekście zagrożenia COVID-19.

- Marynarska Point I to jeden z najbardziej rozpoznawalnych biurowców na Służewcu. Dzięki niedawnej przebudowie ul. Marynarskiej, w ramach której została ona poszerzona do trzech pasów ruchu w każdą stronę oraz wzbogacona o nowe ścieżki rowerowe i chodniki, dojazd do obiektu jest bardzo komfortowy. Marynarska Point I to biurowiec, który spełni oczekiwania zarówno dużych, jak i mniejszych firm, które cenią sobie funkcjonalne i nowoczesne biura oraz zrównoważane budownictwo - mówi Agnieszka Węgrzyńska, Associate w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

W 2021 roku budynek Marynarska Point I zmienił właściciela. Został nim fundusz inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group. Oprócz doradztwa przy komercjalizacji powierzchni, Savills pełni również rolę zarządcy budynku.