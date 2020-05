Savills będzie zarządzać szczecińskim Posejdonem

- W ciągu czterech lat spółka PORTO nie tylko zrewitalizowała przedwojenny dom towarowy, ale rozbudowała go tworząc w samym sercu Szczecina największy w tym mieście kompleks typu mixed-use - mówi Marcin Woźniak, prezes spółki, właściciela Posejdona.

W budynku Posejdon znajduje się prawie. 18 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy AA, blisko 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, w tym butiki nieobecnych dotąd w Szczecinie marek oraz dwa hotele sieci Marriott - czterogwiazdkowy Courtyard oraz trzygwiazdkowy Moxy, które łącznie zaoferują 255 pokoi. Ofertę Posejdona uzupełnia największe i najnowocześniejsze centrum kongresowe w Szczecinie, gotowe przyjąć niemal 1000 gości.

Obecnie w Posejdonie działa już część biurowa oraz handlowa, w ramach której dostępne są sklepy Super-Pharm i Lidl, a otwarcie części hotelowej zaplanowane jest na drugą połowę 2020 r. W niedalekiej przyszłości do dyspozycji wszystkich odwiedzających kompleks będzie taras widokowy na 35 piętrze z podniebnym barem na dachu budynku.

- W Polsce powstaje obecnie coraz więcej projektów wielofunkcyjnych. Pełnią one niezwykle ważną funkcję miastotwórczą, tworząc przyjazną i zróżnicowaną przestrzeń miejską. Tego rodzaju kompleksy są pożądane przez wielu najemców i z reguły spotykają się również z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Stanowią one wyzwanie dla właścicieli ze względu na potrzebę odmiennego podejścia do zarządzania poszczególnymi funkcjami nieruchomości, ale jednocześnie pozwalają zdywersyfikować inwestycje - mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor zespołu nieruchomości handlowych w dziale zarządzania nieruchomościami, Savills.