Savills: Cyfrowa transformacja w zarządzaniu nieruchomościami

Wszystko to sprawia, że technologia staje się dla właścicieli nieruchomości kwestią absolutnie priorytetową. Dla firmy doradczej Savills, nowe technologie są jednym z kluczowych elementów usług zarządzania nieruchomościami i aktywami.

„Nieruchomości generują coraz więcej danych, a nasza firma chce dostarczać klientom narzędzia do ich sprawnej analizy. Dzięki utworzeniu stanowiska Innovation Managera, Savills jest w stanie skutecznie implementować technologie proptech na dużą skalę, skupiając się na tych rozwiązaniach, które mogą przynieść realne korzyści” – komentuje Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przy szybko zachodzących zmianach i dynamice rynku ciężko jest przewidzieć, jakie zmiany zajdą w branży nieruchomości w perspektywie 10–15 lat. Tymczasem okres eksploatacji inwestycji nieruchomościowych jest znacznie dłuższy. Przykładem mogą tu być budynki znajdujące się w ścisłym centrum Warszawy, które zostały ukończone zaledwie 20 lat temu, a już planuje się wyburzenie części z nich, bo nie spełniają aktualnych wymogów najemców. Przed właścicielami starszych obiektów stoi wiele wyzwań, ale z pomocą odpowiedniego doradcy można wejść w erę cyfrową nawet bez ingerowania w sam budynek.

Czy istnieją skuteczne rozwiązania, pozwalające na analizę danych generowanych przez nieruchomości komercyjne? Czy możliwe jest przełożenie tych informacji na realne oszczędności dla najemców i właścicieli budynków, a w konsekwencji podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych i zapewnienie wzrostu wartości aktywów? Jakie inne korzyści mogą przynieść narzędzia proptechowe stosowane w nowoczesnym zarządzaniu nieruchomościami?

„W Savills mamy odpowiedź na te pytania. Na zmieniającym się rynku chcemy być o krok do przodu i wyprzedzać trendy, które w naszej ocenie będą wkrótce dominować w branży nieruchomości. Dział zarządzania nieruchomościami Savills wprowadził dwa zintegrowane narzędzia z obszaru Business Intelligence, które przekładają się na lepsze i bardziej skuteczne administrowanie obiektami naszych klientów” – dodaje Michał Bryszewski.

Portfolio Income Analytics ("PIM")

Portfolio Income Analytics („PIM”) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dochodów najemców dla specjalistów z branży nieruchomości, inwestorów i kredytodawców. Platforma pozwala na dogłębną analizę ryzyka na poziomie najemcy, aktywów i całego portfela inwestycyjnego. Narzędzie to wykorzystuje algorytmy, które łączą dane kredytowe wiodących w branży firm Dun & Bardstreet, posiadającej w swoich zbiorach blisko 420 milionów rekordów oraz specjalistyczną, zastrzeżoną analitykę nieruchomości z Income Analytics (wyniki i oceny INCANS). Następnie program wykonuje złożoną symulację uwzględniającą różne scenariusze powodzenia i porażki w utrzymaniu i rentowności poszczególnych najemców. Finalnym produktem, jaki otrzymuje zarządca, są trzy narzędzia online pozwalające na ocenę standingu wszystkich najemców zlokalizowanych w budynku. Przyjazne dla użytkownika raporty uwzględniające siłę portfolio najemców, samej inwestycji, jak i dogłębniejsze dane informujące o czynszach i rentowności wynajmujących podmiotów.

Fot. Savills

Budget Analytic Tool („BAT”)

Budget Analytic Tool („BAT”) to z kolei nasze autorskie narzędzie pozwalające na przekształcanie danych w realne oszczędności. Dzięki niemu zarządcy budynków są w stanie podejmować trafniejsze decyzje, związane z kosztami operacyjnymi. Aplikacja wykorzystuje dane pozwalające na identyfikację nadarzających się możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych. Dzięki temu zakładane budżety są dokładniejsze, a inwestycje przynoszą największy możliwy zysk. Otwiera to także znaczące możliwości negocjacyjne z podwykonawcami i dostawcami, których ostatecznym celem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych inwestycji. W czasach galopujących cen i inflacji ma to szczególne znaczenie i daje zarządcom budynków potężne narzędzie do optymalizacji kosztów i analizy trendów panujących na rynku.

Zarządzanie nieruchomościami w przyszłości

W przyszłości Savills w dalszym ciągu skupi się na potrzebach klientów, stawiając na nowoczesne technologie. Nasza firma wyróżnia się jakością pracy zespołów zarządzających nieruchomościami. Korzystamy przy tym z najlepszych praktyk i doświadczeń międzynarodowych, płynących z wciąż rosnącej globalnej skali działań Savills w tym obszarze. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy na stronie.