Savills doradzał przy sprzedaży Prosta Office Center

Budynek Prosta Office Centre został oddany do użytku w 2006 r. Nieruchomość oferuje ok. 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zachodnich obrzeży warszawskiego Śródmieścia, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów krajobrazu współczesnej Woli. Budynek posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Very Good. Prosta Office Center jest siedzibą wydawnictwa Gremi Media, wydawcy m.in. dziennika Rzeczpospolita. Najemcami budynku są również m.in.: Oracle, Caterpillar Financial Services, Caixa Bank, Kontomatik, Kreditech, Lux Med, Tom Tom i Trustwave.

- Sprzedaż budynku Prosta Office Center wpisuje się w naszą strategię. Z sukcesem zarządzaliśmy nieruchomością, wprowadzając w tym czasie szereg usprawnień w budynku, które pozwoliły przyciągnąć nowych najemców oraz przedłużyć obowiązujące umowy najmu. Prosta Office Center to mojej ocenie znakomity produkt inwestycyjny zlokalizowany w szybko rozwijającej się dzielnicy biznesowej - powiedział Karol Pilniewicz, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Cromwell Property Group.

W 2018 r. fundusz KGAL nabył swoją pierwszą nieruchomość zlokalizowaną w Polsce, którą był warszawski budynek biurowy Spark C. W debiucie na polskim rynku inwestora wspierała wówczas firma doradcza Savills.

- Prosta Office Centre to jeden z pierwszych nowoczesnych budynków biurowych jaki powstał w rejonie ronda Daszyńskiego, na długo zanim okolica ta przeistoczyła się w najszybciej rozwijający się obszar biznesowy w Warszawie, z ponad 400 tys. mkw. powierzchni biurowej w budowie. Jestem przekonany, że ta nieruchomość zyska, dzięki powstającym wokół inwestycjom, które dodatkowo zwiększą atrakcyjność tej lokalizacji - powiedział Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w Savills Polska.

W transakcji funduszowi Cromwell Property Group doradzała firma Savills (doradztwo inwestycyjne) i Greenberg Traurig (doradztwo prawne), a fundusz KGAL reprezentowały firmy Colliers i DLA Pipers.