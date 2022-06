Savills otwiera nowe biuro w Trójmieście

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy potencjał biznesowy Trójmiasta i ekspansja na ten rynek jest naturalnym krokiem w rozwoju Savills w Polsce. Chcemy, by biuro w Gdańsku stało się dla nas bramą na północną Polskę, która umożliwi jeszcze lepszą obsługę klientów z tego regionu - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Na czele oddziału Savills w Trójmieście stanie Piotr Skuza, doświadczony ekspert specjalizujący się w regionalnych rynkach biurowych, związany z Savills od ponad 10 lat. Nowe biuro Savills mieścić się będzie w kompleksie Alchemia (budynek Argon) przy ul. Grunwaldzkiej 415 w Gdańsku. Firma skorzysta z elastycznej powierzchni zapewnianej przez Chillispaces.com.

Jednym z partnerów biznesowych Savills w Trójmieście jest samorządowa inicjatywa non-profit Invest in Pomerania, która wspiera inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności biznesowej na Pomorzu.

Od kilku lat aktywnie współpracujemy z Savills wspierając klientów firmy w poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji. Cieszę się bardzo, że Savills już oficjalnie dołącza teraz do biznesowej rodziny na Pomorzu, stając się kolejnym asem w inwestycyjnej talii Invest in Pomerania - mówi Marcin Grzegory, zastępca dyrektora, Invest in Pomerania.