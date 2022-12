Po rozbudowie zespołu zarządzania nieruchomościami, Savills ma jasno sprecyzowany plan. - Zamierzamy powiększyć portfel o min. 30 proc. w ciągu roku - mówi Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills.

W październiku br. Savills przejął w Polsce zespół zarządzania nieruchomościami firmy Knight Frank.

W chwili przejęcia, portfel obiektów zarządzanych przez Savills w naszym kraju przekroczył 1,2 mln mkw.

Wzmocnienie usług zarządzania nieruchomościami jest jednym z głównych priorytetów strategii rozwoju Savills w Europie.

Jak wspomina Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills, firmy pracowały 12 miesięcy nad tym, by transakcja doszła do skutku.

To część naszej ogólnoeuropejskiej strategii, która zakłada budowę drugiej - stabilnej i nietransakcyjnej - linii biznesowej na terenie całego kontynentu - mówi Michał Bryszewski.

Wylicza również kolejne kroki podjęte jeszcze przed finalizacją transakcji. Od października br. połączone zespoły pracują na pełnych obrotach.

- Zarządzanie nieruchomościami opiera się głównie na ludziach. W wyniku akwizycji dołączyli do nas profesjonaliści z bardzo dużym doświadczeniem. Mamy solidną podstawę do wzrostu w przyszłym roku - zapewnia szef działu i wylicza inne atuty, w tym większy portfel aktywów w zarządzaniu i umocnienie pozycji na rynkach w Warszawie i poza stolicą, m.in. w Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu.

Savills gotowy na dalszy wzrost

Michał Bryszewski zapewnia, że transakcja jest wyłącznie wstępem do dalszych działań.

- Koncentrujemy się na wzroście organicznym we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym biurowym, logistycznym, retailowym, a także mixed-use - wylicza i zapowiada nowe produkty. - Audyt kosztów serwisowych wspólnie z nową linią biznesową Strategy Consulting, doradztwo ESG, leasingowe i techniczne - wymienia.

W najbliższych 12 miesiącach Savills postawi również na innowacyjne technologie, które dodatkowo zwiększą efektywność zespołu. - Chcemy budować jak największą wartość dodaną, z której będą korzystać nasi klienci - zapewnia Michał Bryszewski.

